Telecinco confía en Ana Obregón y Tamara Falcó para una de sus grandes apuestas

Mediaset ha activado la maquinaria para su nuevo programa 'El musical de mi vida' que tendrá a Carlos Sobera como maestro de ceremonias y un amplio elenco de invitados estrella.

Telecinco va a por todas esta temporada televisiva, cerca de comenzar. Y es que, la principal cadena de Mediaset quiere ir a por todas este año y va a apostar fuerte por sus grandes apuestas. Una de ellas es El musical de tu vida, el nuevo programa de la cadena que tendrá como presentador a Carlos Sobera, mítico rostro del grupo de Fuencarral. Hace unas semanas, de hecho, el canal sorprendía a todos lanzando la promo de esta apuesta. Un programa del que nadie sabía nada pero que ya se está grabando. En este nuevo espacio, que mezcla talk show y el género musical al más puro estilo Brodway, está producido por la propia cadena junto a Globomedia.

Carlos Sobera, además, no estará solo en esta nueva aventura, porque contará con invitados estrella en cada una de las entregas que repasarán su vida en una entrevista en profundidad. Una charla con la que revivirá momentos memorables e incluso inesperados de su experiencia vital a través de números musicales producidos, coreografiados e interpretados por profesionales de acreditada trayectoria en el género, propiciando una extraordinaria experiencia tanto para el entrevistado como para los espectadores. Algunas de las estrellas que formarán parte de El musical de su vida serán Miguel Bosé, Ana Obregón, Tamara Falcó y Paulina Rubio.

Ana Obregón y Tamara Falcó en lo nuevo de Telecinco

El musical de tu vida girará en torno a la emoción, la música, los reencuentros y las sorpresas, en el que los números musicales partirán de canciones muy populares y reconocibles para el públicos. El equipo artístico del programa reinterpretará con gran ingenio y mucho humor estos temas, que se basarán en las anécdotas de la vida de los invitados y que serán trasladados al escenario en formato musical. Gracias a este formato, se podrá ver en Telecinco a personajes poco habituales en la cadena, como Ana Obregón, que se sentará con Sobera después de que no cuajase su entrevista con Bertín Osborne.

Telecinco llevará a la televisión la magia de los musicales de Broadway en 'El musical de tu vida' un gran show para el prime time que presentará @carlos_sobera. Miguel Bosé, Ana Obregón, Tamara Falcó y Paulina Rubio serán algunos de los protagonistas https://t.co/wMoG4BLAfM — Mediaset España (@mediasetcom) August 29, 2023

Sin embargo, el nombre que más ha sorprendido ha sido el de Miguel Bosé, pues el artista no es muy dado a participar en programas y mucho menos en Telecinco, cadena que tenía vetada. Quien también da el salto a la competencia, solo por un día, será Tamara Falcó. La hija de Isabel Preysler deja un ratito Antena 3 para hablar con Sobera de todo lo que ha vivido en este último año con ruptura, reconciliación, boda y luna de miel.

Telecinco | nueva temporada



● GH★VIP

● La que se avecina | T13

● La mirada crítica

● Vamos a ver

● TardeAR

● Entrevías | T3

● Got Talent

● El musical de tu vida

● La última noche

● Cine pic.twitter.com/xXCHESxMX7 — Mediaset España (@mediasetcom) August 3, 2023

El musical de tu vida es la adaptación de The Musical of your Life, un formato belga estrenado con gran éxito con una primera temporada que alcanzó un 36% de audiencia. El programa prepara actualmente su tercera edición en Bélgica, su primera temporada en Alemania y ha sido adquirido para su adaptación en más de diez territorios, entre los que se encuentran Estados Unidos, Reino Unido y Australia. En su breve historia, el formato ha sido galardonado con la prestigiosa Rose D’Or en 2022, el Premio Internacional al Mejor Factual de Entretenimiento en el MIPTV 2022 y el C21 Award al Mejor Formato Factual.