Carlos Sobera, desconcertado por el acompañante de una soltera en 'First Dates'

El presentador del 'dating' de Cuatro no pudo ocultar su asombro, como tampoco pudo hacerlo su cita, al descubrir la identidad del consejero de esta mujer para este encuentro.

Los amores de verano, dicen, son los más recordados, los que más se quedan grabados en nuestro corazón y en nuestra memoria. Y si no que le pregunten a uno de los comensales de First Dates sobre este asunto. El programa de citas de Cuatro lleva muchos años en antena, ayudando a quienes lo desean a encontrar a un compañero de vida. Sin embargo, tras tantas emisiones, lo que se vio este lunes 7 de agosto no se había visto antes. De hecho, Carlos Sobera no pudo ocultar su asombro ante lo ocurrido en el restaurante del amor. Un suceso que en redes sociales tampoco pasó desapercibido y que llenó Twitter de comentarios ingeniosos y divertidos.

Y es que no era para menos, pues Laila, de 36 años acudió al programa de Cuatro a buscar a su media naranja. Y para dar con ella fue acompañada de alguien que la aconsejara: su ex, la persona que mejor la conoce. Esta soltera se divorció de Antonio, el padre de sus dos hijos, hace un año y siguen manteniendo un vínculo muy especial. Tanto, que esta mujer pensó que su compañía en este dating sería la idónea para dar con un nuevo amor. O, incluso, que este tercero en discordia hiciese revivir aquello que había desaparecido. El veterano presentador no daba crédito a toda esta situación, por lo que no dudó en verificar con Laila si estaba convencida de tener una cita para volver a enamorarse.

Una soltera aparece con su ex para sorpresa de su cita

Pero Carlos Sobera no sería el único que se descolocase con esta compañía. También lo haría Marcos. Este hombre de 45 años, de Terrasa, se quedó atónito al entrar al restaurante y ver que en la barra había un hombre: "Yo esperaba una mujer", comentó, totalmente confuso. Y en la mesa se encontraba Leila esperando, a quien conocería un rato después. Ambos se llevaron una buena impresión y la velada fue sobre ruedas. Los dos encontraron muchos puntos de conexión, incluso su concepto de las relaciones. Ella no se cierra a relaciones abiertas y él tampoco, prefiere abrirse al amor. Pero todo cambiaría un poco en los postres, momento en el que aparecía Antonio y haciendo que Marcos alucinase, sobre todo, por su revelación.

Está no ha tenio que hablar del ex, directamente se lo ha plantao en la mesa. 😂😂 #FirstDates7A — sctspld (@Sarcastica1989) August 7, 2023

Sería en ese momento cuando el de Terrasa descubriría que el hombre que conoció en la barra era el ex de Laila. Marcos no sabía muy bien cómo reaccionar, pero Antonio le pareció un tipo "muy guay", alabando el buen rollo entre la ex pareja. Sin embargo, al menos en First Dates, tres son multitud, por lo que tuvieron que dejar a Antonio un poco de lado. Así, en la intimidad del reservado, los dos solteros se pusieron juguetones con la nata. La temperatura subió hasta acabar besándose. Se habían gustado y querían tener una segunda cita. A dos, o a tres bandas.