La ex de Jesulín pide ayuda a Carlos Sobera para encontrar a su Martínez Almedia

'First Dates', el programa de Cuatro, no descansa en verano y recuerda las mejores citas de la temporada, como este momento de Francesca, que quiere encontrarse con el alcalde de Madrid.

First Dates sigue de vacaciones. Pero no por ello ha dejado de emitirse, ya que continúa haciendo las noches más llevaderas, y divertidas, emitiendo refritos con algunas de las citas más icónicas de la temporada. El programa de citas de Cuatro, sin ir más lejos, ofrecía este jueves uno de esos remix preparados para el mes de agosto, rescatando algunos encuentros que han quedado para el recuerdo de los seguidores del dating, que no pueden evitar sacar a relucir su ingenio a través de los hilarantes comentarios que publican en Twitter.

El formato que presenta Carlos Sobera tenía este jueves como máxima protagonista de la noche a Francesca, una soltera de 44 años que entró al restaurante al ritmo de la canción Toda, toda, el gran y único "éxito" de Jesulín de Ubrique como cantante. Y esto no fue casualidad, pues según explicó, había sido novia del torero, con quien mantuvo una relación muy largo. Incluso, aseguró que estaba "muy enamorada". Pero si pensábamos que Francesca no podías sorprendernos más, estábamos muy equivocados.

Busca en 'First Dates' el amor de Martínez Almeida

Por si nadie se había percatado de su parecido, Francesca se encargó de contarle a Carlos Sobera, y a toda la audiencia de Cuatro, que se parece a Angelina Jolie. Este comentario provocó la reacción de los seguidores del programa, que no dudaron en soltar perlas en Twitter, como que "tiene estudiadas las muecas que hace la verdadera", escribía una usuaria de la popular red social. Pero todavía podía dar mucho más esta soltera de 44 años. Y es que, esta mujer tenía un amor platónico al que le hubiese gustado tener como cita, aunque sabía que eso sería prácticamente imposible. "El alcalde de Madrid" es el crush de Francesca y no dudó en confesar lo que sentía: "José Luis Martínez Almeida me parece una persona con su puntito bien atractivo, simpático, que dice las cosas con mucha coherencia y a mí como alcalde, me gusta".

La doble de Angelina Jolie 🤣🤣 se quiere tirar a Almeida, le parece atractivo #FirstDates10a pic.twitter.com/u2hph24n5h — "N" (@nttenrrss) August 10, 2023

Ante tal confesión, el presentador del programa no dudó ni un segundo en enviar un mensaje a Almeida para que acuda al dating de Cuatro: "Señor Alcalde, señor Almeida, desde First Dates le llamamos, para venir aquí, al restaurante y tener una cena con nuestra amiga Francesca, que es la doble, es una 'look a like', de Angelina Jolie. Yo creo que es la mujer perfecta para usted, señor Alcalde. El amor no aparece todos los días". Pero no, Almeida no fue su cita. Aunque sí lo fue otro madrilleño. Raúl, un hombre que cuando se enamora se "embobece" y se entrega al máximo, al ver a Francesca pensó que era guapísima. El madrileño estaba encantado con su cita y no dudó en piropear sus ojos, asegurando que le estaba enamorando la conversación y que la veía muy elegante e inteligente. A la hora de la decisión final, Francesca aseguró que quería volver a ver a Raúl, quien también quería repetir. Al escuchar esto, Francesca le propuso irse a Sevilla para seguir disfrutando juntos.