La visita sorpresa que tiene Ana Rosa Quintana en "TardeAR" que le alegra

La presentadora de Telecinco tuvo la visita de un antiguo colaborador muy especial de su programa "El programa de Ana Rosa", que fue para promocionar su nueva novela.

Ana Rosa Quintana se ha reencontrado con uno de sus excolaboradores más acérrimos, el exministro Máximo Huerta. Casi diez años después de que el valenciano abandonara "El programa de Ana Rosa", el periodista ha regresado al sustituto de aquel programa, "TardeAR", para presentar su nueva novela.

El tierno reencuentro de Ana Rosa Quintana y Máximo Huerta en directo en 'TardeAR': ¿Volvería a la televisión? #TardeAR22F https://t.co/ig5wOzv5I2 — TardeAR (@TardeARtv) February 22, 2024

Máximo Huerta trabajó codo con codo junto a Ana Rosa Quintana entre los años 2005 y 2015. El valenciano ejerció de presentador junto a la madrileña y con Óscar Martínez y Joaquín Prat. "Qué dos tiarrones tenía al lado. Siempre estoy rodeada de hombres y mujeres maravillosos", ha explicado Ana Rosa refiriéndose a Joaquín Prat y Máximo Huertas, quienes ya no trabajan junto a ella.

Máximo Huerta explica por qué se fue y recibe una oferta de Ana Rosa

En el año 2015, Máximo Huertas dejó atrás todo lo relacionado con la televisión y se marchó a Buñol: "Me voy porque mi madre tiene un cáncer y una rotura de cadera. Me voy por unas circunstancias difíciles, pero al día siguiente de estar allí siento que estoy bien. Escomo estar en mi lugar en el mundo. Sé que he hecho lo correcto".

El volver a la que fue su casa durante 10 años, ha provocado que los colaboradores de "TardeAR" le preguntaran al exministro sobre la posibilidad de regresar a Telecinco: "¿Al venir aquí, no te ha picado el gusanillo de volver? ¿No te tienta?". Y aunque desde el año pasado Máximo Huerta cuenta con un programa en TV3, "La vida al Màxim", el valenciano no ha negado la posibilidad de volver "si hubiera algo chulo sí".

"Voy a hacer una lista y a la salida se lo dejo a Xelo Montesinos o a los directivos nuevos", seguía bromeando el exministro. Una broma que Ana Rosa se ha tomado con seriedad y le ha querido hacer una oferta: "Tú tienes tu silla aquí siempre que quieras. Solo tienes que hacer una parada camino de París, dices 'oye, que voy' y aquí está tu silla".