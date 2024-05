Surrealista respuesta en 'La Ruleta': las redes alucinan con esta concursante

Aunque la participante resolvió el panel sin necesidad de comprar las vocales que quedaban, la solución se le atravesó un poco y dijo lo primero que se le vino a la mente.

Los nervios suelen ser muy traicioneros, y si no, que se lo pregunten a Paula, una de las concursantes de La Ruleta de la Suerte de Antena 3 de esta semana. Y es que, cuando una persona no está acostumbrada a estar delante de una cámara de televisión es normal que los nervios salgan a escena. Sobre todo en los concursos, donde hay dinero de por medio. Quienes lo vemos desde casa, siempre vemos las respuestas mucho más fáciles y claras, pero es diferente cuando estás en el plató, sea el concurso que sea.

Pero en esta ocasión, los nervios han llegado hasta el formato que presenta cada mediodía Jorge Fernández, junto a Laura Moure, en la principal cadena de Atresmedia. Un momento digno de 'tierra trágame' que ha sido recogido por un usario de X, @elpaquito_2, y que ha generado cierto revuelo, donde los comentarios tras la respuesta de la joven concursante no han parado de llegar, a cuál más divertido y ocurrente. En dicho vídeo, se puede observar a una chica que está a punto de resolver el panel, lo cual realiza sin problemas tras haber despejado muchas de las letras.

Este panel de 'La Ruleta' desata las risas en redes

El problema vino cuando tenía que contestar a una pregunta para adivinar lo que escondía el panel y así llevarse un premio extra. "Persona que trabaja la madera o tipo de pájaro", había resuelto con facilidad, pero reconoció que no tenía ni idea de cuál era la respuesta, por lo que contestó lo primero que se le ocurrió en un intento por salir adelante y dejar el panel atrás: "Colibrí". Las risas no tardaron en llegar, tanto en el público como la del propio presentador. De hecho, el usuario que estaba grabando el momento, tampoco pudo contenerse. Tras esta respuesta, el de Antena 3 le señaló que había acertado el tipo de pájaro, pero no lo otro, ya que la respuesta correcta era "carpintero".

Le puede pasar a cualquiera .... pic.twitter.com/TOw34CC2Lp — El Paquito (@elpaquito_2) May 23, 2024

En las respuestas al tuit no han faltado las reacciones de la gente a esta solución tan surrealista. Algunas de las más ingeniosas puede ser: "El pájaro ebanista de toda la vida", "Mi padre y mi tío son colibríes, si os hace falta un mueble o algo les podéis dar un toque" o "Mañana tengo que ir al colibrí a arreglar un par de cosas". Otros usuarios se dedicaron a recordar otros 'errores' vividos en el concurso más longevo y que sigue reuniendo a muchas personas ante el televisor a la hora de la comida.