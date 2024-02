María Hervás pronuncia unas polémicas palabras y le llueven las críticas

La actriz ha hablado sobre un tema muy delicado y sus palabras han provocado diferentes reacciones en las redes sociales.

María Hervás se ha convertido en noticia en los últimos días y no por el estreno de alguna serie o película, sino por las palabras que ha pronunciado en una entrevista con Europa Press. La actriz protagonista de series como "El pueblo" no tuvo reparo a la hora de opinar sobre uno de los temas más delicados actualmente, el feminismo.

Tal y como le sucedió a Rafa Nadal tras su entrevista con Ana Pastor, a María Hervás le han llovido las críticas tras hablar sin tapujos sobre el feminismo y todo lo que este envuelve. Unas palabras que han levantado ampollas y han provocado un amplio debate en redes sociales.

María Hervás levanta ampollas con sus palabras

La actriz no ha tenido reparo a la hora de hablar sobre el feminismo, y sus palabras han sido de lo más polémicas: "Hay un ambiente muy crispado en el que se está convirtiendo todo en una lucha de la mujer contra el hombre, y de la cual tenemos que salir de inmediato porque no nos está llevando a ningún buen lugar".

Ha habido una frase que ha pronunciado María Hervás que ha provocado todo tipo de reacciones: "Eso que se dice de 'es que nos matan', que es ahora lo más feminista... Yo soy mujer y cuando lo escucho me siento agredida porque pienso en mi padre, que no ha matado un mosquito en su vida. ¿Quién nos mata? Porque a mí no me está matando nadie". Aunque esa no ha sido la única frase, porque María continuaba su alegato poniendo otro ejemplo: "Eso de 'es que los hombres'... ¿Qué hombres? Algunos. Creo que hay que medir las palabras, las acciones, los comentarios para que la cosa no se crispe, para unirnos todos más".

Todas estas declaraciones de María Hervás han levantado todo tipo de opiniones en las redes sociales, desde gente que apoyaba a la actriz y sus opiniones: "Pero cómo puede estar tan basada"; "María Hervás ha puesto sobre la mesa una verdad lógica y bastante evidente...". Pero también muchas otras opiniones en contra de lo que expresaba la actriz.

María Hervás (no la conocía, la verdad) ha puesto sobre la mesa una verdad lógica y bastante evidente. Siendo actriz, es un gesto valiente y de agradecer para que los muchos despistados que pululan alienados no se despeñen en la psicopatía feminazista.

Ahora, lo difícil: no ceder — Grespinos68🇪🇸👈💪 (@grespinos) February 17, 2024

Es como decir que se siente agredida con eso que se dice de "se denuncia una violación cada dos horas" "y a mí no me ha violado nadie".



María Hervás, la agredida sentida. — marises ♀💜 (@marises11) February 15, 2024