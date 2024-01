Jesús Álvarez regresa a la televisión muy lejos de TVE tras su 'decepción'

El histórico rostro del 'Telediario' de RTVE ha sorprendido a todos con su salto a este inesperado programa, regresando así a la pequeña pantalla tras su jubilación en febrero de 2023.

En febrero de 2023, un mítico rostro de la televisión decía adiós a las cámaras. No, no hablamos de Pedro Piqueras, sino de Jesús Álvarez, quien puso fin a su etapa en TVE tras 47 años. El periodista y emblemático exjefe de deportes de la cadena pública, tras cumplir 65 años, había estado prácticamente apartado de las cámaras desde entonces. Hasta ahora. Este sábado 27 de enero, el periodista regresará a un plató de televisión, aunque esta vez lo hará alejado de La 1 y desarrollando una labor completamente distinta a la que estamos acostumbrado.

El comunicador estará en Bailando con las estrellas. El programa de Telecinco que presenta Jesús Vázquez y Valeria Mazza contará con Álvarez como el primer bailarín invitado de la edición. "Ahora voy a ser bailarín por una noche. ¿Dónde? En Bailando con las estrellas, en Telecinco. Me apasionan los retos, me apasiona el arte, este va a ser el arte de hacerlo lo mejor posible en el programa", afirma el presentador, que se pasa a la privada en su vuelta a la televisión.



Cabe señalar que Álvarez ya se enfrentó a un concurso como este. En concreto, en la quinta edición de Mira quién baila en La 1, la encarnación previa en España del formato Strictly Come Dancing. Bailando con las estrellas, recordemos, adapta Dancing with the Stars, que era a su vez la versión estadounidense del británico. Pero si hay algo que destaque en la reaparición del mítico rostro de TVE no es por ser un hacha en la pista de baile, sino porque vuelve a un plató alejado de la Corporación Pública. Aunque ocho meses después de su jubilación, reaparecería en el Canal 24 Horas, el presentador lo hizo a través de una videollamada para comentar la celebración del Mundial 2030 de fútbol masculino. En esta conversación con Ana Belén Roy, el periodista deportivo asumía que vería "los toros desde la barrera", aunque ella pronosticó que "algo harás para estar ahí".

"Ha sido un privilegio estar en esta casa y disfrutar del deporte durante todos estos años. Nos veremos en cualquier otra circunstancia, en cualquier otro lugar y en cualquier otra etapa", dijo al cerrar su último Álvarez Café, el programa de entrevistas que conducía en Teledeporte desde 2020. Pese a esta sentida despedida, el cierre de esta etapa no resultó nada plácido, al juzgar por los comentarios que realizó: "Tenía dos proyectos importantes de trabajo para hacer en la casa y pedí hablar antes de irme. A mí no me ha recibido nadie y he llamado a varias puertas para hablar cinco minutos con la gente", se quejó públicamente, después de su jubilación conforme al Convenio de la cadena pública. Además de mostrarse "defraudado" por el trato de RTVE, fue crítico con la situación de la casa y en concreto con la externalización de la producción. "No han tenido en cuenta todo lo que he dado a esa casa".