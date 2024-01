Mercedes Milá confiesa con quién tuvo problemas tras una entrevista

La presentadora de TVE ha visitado a su compañera Inés Hernánd en su podcast 'Saldremos Mejores', donde la veterana periodista hizo un repaso por su larga trayectoria profesional.

La larga trayectoria profesional con la que cuenta Mercedes Milá le otorga el privilegio de poder presumir de haber hecho prácticamente de todo. Con una extensísima carrera a sus espaldas, la mítica presentadora disfruta de una nueva etapa televisiva en TVE, junto a Inés Hernand, tras decirle adiós a Movistar Plus. La veterana periodista está al frente de No sé de qué me hablas, programa con el que saltó de nuevo a la televisión pública y le brindó la amistad de la joven presentadora.

Esta unión tan bonita, precisamente, fue la excusa perfecta para que Hernand invitase a Mercedes a la última entrega del pódcast Saldremos mejores, que presenta junto a Nerea Pérez de las Heras y en el que hacen un repaso de la actualidad política del país. En esta última emisión, se centraron en la televisión. Y aprovechando la presencia de la veterana presentadora, le preguntaron por las entrevistas que había realizado a lo largo de toda su trayectoria. Un tema que provocó alguna que otra curiosidad entre las presentadoras del pódcast.

La confesión de Mercedes Milá a Inés Hernand

Y conociendo cómo se enfrenta Mercedes a las entrevistas, Hernand y Pérez de las Heras quisieron saber si el hecho de ser tan incisiva le había traído problemas con algún entrevistado. Sería, en ese momento, cuando la veterana periodista revelase el nombre de la única persona que le trajo problemas: "Solamente una: Encarna Sánchez. Además, fue inesperado porque hicimos la entrevista, no pasó nada y al día siguiente, por la mañana, me llamó diciendo que estaba muy contenta. Y, de repente, en su programa de radio, explotó", empezó a contar Milá, recordando ese encuentro que mantuvo con ella en Buenas noches, en 1983.

"Mercedes Milá es una persona con la que tuve un serio altercado porque jugó conmigo al amarillismo en un programa de televisión. Me hace una pregunta de muy mal gusto, que fue la última. Me pareció que era para levantarse y abofetearla", aseguró una enfadadísima Encarna Sánchez en su programa radiofónico que señalaba Milá. Pero la expresentadora de GH siguió ante las cámaras durante mucho tiempo, siguiendo con sus preguntas y su peculiar manera de entrevistar. Una característica suya que continúa presente en sus distintos programas. Ahora, por ejemplo, podemos verla en acción en No sé de qué me hablas, junto a Hernand. Ambas recibieron este miércoles a Susana Estrada y Paco León, donde hablaron sobre sexualidad con una educadora en la materia. En un tono distendido, los invitados hablarán sobre cómo vivían y viven ellos la sexualidad.