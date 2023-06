Ibai Llanos culpa al dueño de Twitter de lo que pasa en su canal de Youtube

El 'streamer' recurrió a la popular red social azul para denunciar a Elon Musk públicamente por lo que había ocurrido con su cuenta, poniendo incluso una imagen de lo que estaba sucediendo.

Las nociones en ciberseguridad son cada vez más necesarias e importantes, pues nadie está libre de riesgos. Si no, que le pregunten a Ibai Llanos, uno de los creadores de contenido más importantes de habla hispana. Este domingo, el streamer vasco sufría un hackeo en su cuenta de Youtube, donde acumula unos 10.5 millones de seguidores, dejando su canal sin vídeos. Y, aunque ya ha recuperado su contenido, el youtuberno dudó ni un segundo en denunciar a través de Twitter lo que había ocurrido, pues no era un ataque repentino, sino que fue por fases. O así lo contó Ibai.

En la primera, sus videos eran sustituidos por un vídeo en bucle de Elon Musk, fundador de Tesla y actual dueño de Twitter, durante la presentación de su camioneta pickup Cybertruck. Tras esto, y después de que la cabecera del canal luciese un buen rato el logo de Tesla, la cuenta parecía ver la luz al recuperar su apariencia, pero no al completo, pues todo estaba vacío. "Lo de que me hayas 'hackeado' mi canal de Youtube es algo que me toca las pelotas. Elon Musk, me has jodido el domingo, gili******", escribía en su perfil de Twitter el vasco.

Ibai denuncia el hackeo de Youtube por Twitter

Por el momento no se sabe cómo se pudo ejecutar este ataque informático, el cual acabó eliminando los vídeos del canal de Youtube del vasco. Este hackeo, de hecho, ser podría haber producido de varias formas. Por ejemplo, que el propio creador o alguien de su entorno que conociese las clave de acceso, podría haberlos revelado sin darse cuenta en caso de que hayan caído en una ciberestafa; que podría haberse producido por correo electrónico, SMS, redes sociales o, incluso, WhatsApp. Otra opción sería un troyano dedicado al robo de información de los equipos infectado.

Lo de que me hayas hackeado mi canal de youtube es algo que me toca las pelotas @elonmusk me has jodido el domingo gilipollas pic.twitter.com/NZzu5Y51Yt — Ibai (@IbaiLlanos) June 11, 2023

Después de este "susto", el contenido, al parecer, ha vuelto ya en su totalidad, pues cuando entras en su perfil, su imagen es la habitual. Un hecho del que también se han percatado los seguidores del streamer en Twitter, asegurando que el canal ya está recuperado. Pero su caso no es el primero en los últimos meses, pues hace no mucho fue el turno de Linus Tech Tips, con más de 15 millones de suscritores. En su caso los hackers también cambiaron el nombre y mostraron una conferencia en la que salía el propio Musk con Jack Dorsey.