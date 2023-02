Pantomima Full "ataca", con humor, a cierto grupo "repelente" de personas

El dúo cómico ha publicado en Youtube su nuevo vídeo semanal, en el que muestra cómo ven ellos, y bajo el primas de la comedia, a esa gente correcta en todos los sentidos.

Pantomima Full no falla a su cita de los viernes con su exigente público y, a través de Youtube, les ha regalado un nuevo vídeo paródico. Esta vez, el dúo cómico formado por Rober Bodegas y Alberto Casado ha puesto el foco en ese tipo de personas que no puede ser más correctas y perfectas: buenas, formales y que, además, son de fiar. Sin embargo, esta gente, paradójicamente, acaban por perder todo su carisma precisamente por ser tan correctas.

Para ello, ambos se han metido en sus papeles para regalar una buena dosis de humor en minuto y medio y, por supuesto, con sus rótulos, para no perder la costumbre. Así, Rober Bodegas, quien aparece en el vídeo, hace del amigo del personaje al que se refiere, un tal Fran, al que interpreta el cómico Diego Fabiano. Es el cómico de Pantomima Full quien empieza a describir a ese tal Fran, señalando que es "muy, muy buen tío", una "gente que es buena de verdad". Esta revelación se ve incluso completada por un rótulo: "Bondad: 99".

Las personas perfectas y el humor de Pantomima Full

En este vídeo, Pantomima Full ha utilizado un "contador de bondad" que, según va hablando Bodegas esa puntuación del buenazo de Fran va bajando en diferentes conceptos: "Sabes que no te va a fallar, no se enfada, no se pica, no te la guarda, es un pedazo de pan". Todo esto hace que el carácter de ese amigo correcto, se quede en "22". Pero todo esto se amplía a más "campos", pues ser buena persona, no ayuda mucho en el amor. Y eso lo sabe bien Bodegas, porque a pesar de que le busca citas a Fran, "no cuajan", quizá porque, según el vídeo tiene "Atractivo: 19".

Bodegas sigue "vendiendo" la bondad de su amigo Fran, sin saber que su puntuación está bajando notablemente. El hecho de no saber decir que no y acceder a todo lo que le pidan, así como su asertividad y la capacidad que tiene de decirle a los demás cómo se sienten y lo que necesitan, le otorga una baja puntuación. A esto, además, hay que añadirle que nunca se ha metido en líos, por lo que su diversión se queda en un triste 8. Y, como tampoco es que sea la alegría de la huerta, su carisma de queda en un cero. Así, su "media como claval se queda en un 27". "Yo lo veo bien, no sé... es justo", dice Fran para acabar el vídeo.