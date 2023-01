La Sexta habla de El Rubius y el youtuber no tiene piedad en su contraataque

El creador de contenido, uno de los más populares de todo el mundo, salió al paso de las informaciones emitidas en la cadena sobre su bisexualidad: "Me pueden comer los huevos".

El Rubius, uno de los creadores más populares del mundo, ha vuelto a protagonizar un encontronazo con medios de comunicación. No es, en absoluto, la primera vez que esto ocurre, pero en esta ocasión la respuesta se ha escuchado en todos los rincones del planeta.

Introduzcamos el contexto. En una conversación con ElXokas y con Spreen, otros dos youtubers con un grandísimo seguimiento en el todo el mundo cibernético, El Rubius desveló que hace unos años estuvo completamente obsesionado con todo lo que rodeaba a la banda Tokyo Hotel y reconoció que se enamoró de "todas las emo y todos los emo". Incluso apuntó que cuando supo que quien lideraba al grupo era un chico, le empezó a gustar más.

A la lógica pregunta consecuente de Spreen, "¿Te gustan los emos y las emos? ¿Los dos? ¿Eres bisexual?", el youtuber español afincado en Andorra respondió sin ninguna duda: "Sí, me gustan los dos. ¿Algún problema? Yo soy bisexual".

A colación de esta conversación, a El Rubius le preguntaron en una de sus emisiones y el youtuber dio su particular opinión. "LaSexta dice que has hecho pública tu bisexualidad. ¿Eso es cierto?", le cuestionaron. Y la respuesta no pudo ser más contundente. "La Sexta y todos los medios de comunicación españoles me pueden comer los huevos. Eso es lo único cierto».

A sus 32 años, Rubén Doblas Gundersen es conocido en medio mundo por su sobrenombre de El Rubius. Actualmente, es el tercer usuario con más seguidores del planeta en Twitch (11 millones) y, entre 2013 y 2021, estuvo entre los 50 canales con más suscriptores de la plataforma en el mundo. Su papel de pionero en un sector que actualmente está en absoluta ebullición le valió que, en 2016, la revista Time lo incluyera en su lista de "líderes de la próxima generación" y lo nombrara "conquistador online".

El Rubius se trasladó a Andorra por motivos fiscales

En enero de 2021 su nombre se hizo más popular para la gente que no lo conocía hasta ese momento ya que anunció que trasladaría su residencia a Andorra. Era, lógicamente, por motivos fiscales y el revuelo y las críticas fueron mayúsculas. El Rubius se defendió a través de un comunicado en el que, entre otras cosas, manifestó: "Llevo estos 10 años de youtuber pagando casi la mitad de lo que he ganado en impuestos. Y estoy muy contento de haberlos pagado. Lo que me molesta es que, aunque lleve desde el día uno haciendo las cosas bien y de manera legal, como, sin duda, deben de hacerse, Hacienda me haya tratado como si fuera un 'delincuente'".