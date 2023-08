Mateu Lahoz ya tiene trabajo tras su polémica marcha: este es su nuevo proyecto

El árbitro más mediático tiene una nueva ilusión laboral que lo mantendrá cerca de los campos de fútbol, después de no haber sido renovado por el colectivo arbitral la pasada temporada.

Antonio Mateu Lahoz, el árbitro valenciano más mediático y protagonista de la última década, vuelve al ruedo -más bien al césped- después de no haber sido renovado por el colectivo arbitral la pasada temporada tras quince años al máximo nivel, en los que incluso llegó a arbitrar la final de la Champions Manchester City-Chelsea en 2021. Ahora, después de "colgar" el silbato, el excolegiado ha sido fichado por Movistar Plus, sumándose al equipo de La Casa del fútbol. Así lo anunciaba la propia plataforma a través de sus redes sociales y dándole la bienvenida al equipo al valenciano.

De esta manera, el equipo de comentaristas de la plataforma contará con las opiniones y el análisis, sobre todo arbitral, del excolegiado, dándole un nuevo aire a las narraciones deportivas. Según indica Relevo, Mateu Lahoz participará como comentarista en la Champions junto a Carlos Martínez y Álvaro Benito, que intervendrá como analista en programas como El día después, y que dependiendo de la disponibilidad y la agenda de una y otra parte, también colaborará con algunas previas y post partidos.

El salto de Mateu Lahoz a la televisión como comentarista

Con el fichaje de Mateu Lahoz, Movistar Plus recupera la figura del comentarista arbitral, la cual no tenía desde el adiós de Joaquín Ramos Marcos. Pero no será la primera vez que veamos y oigamos al excolegiado en la plataforma, pues esta ya le dedicó un reportaje en Informe+ llamado Mateu Lahoz, detrás del árbitro. Sus apariciones mediáticas, además, también le llevaron a El Hormiguero, entre otros programas. Aunque ahora se tiene que enfrentar a un nuevo puesto, su naturalidad aportará un nuevo aire a las narraciones deportivas de Movistar. Mateu Lahoz ha colgado el silbato, cambiándolo por un micrófono, pero no se descarta que vuelva a arbitrar, puntualmente, en el extranjero.

Mateu Lahoz se une a la familia de Movistar Plus+. ¡Bienvenido a #LaCasaDelFútbol! pic.twitter.com/mCIPJGY1Oz — Movistar Plus+ (@MovistarPlus) August 9, 2023

El valenciano dijo adiós a su profesión cuando se encontraba en lo más alto, formando parte del grupo UEFA Élite y siendo el único colegiado español presente sobre el césped del Mundial 2022 de Catar. Como cualquier árbitro, tenía un bando que lo apoyaba y otro que no, pero contaba con una gran característica que ponía de acuerdo tanto a seguidores como detractores: su capacidad dialogante. Esto le hizo ser protagonista de numerosos reportajes, pues sus diálogos durante los encuentros con los jugadores iban de la pasión a la comedia, siempre marcados por un tono coloquial y especialmente cercano.