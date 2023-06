Una compañera de Ramón García en 'Grand Prix' denuncia "acoso" en redes sociales

Una de las copresentadoras, tras filtrarse que estará en la vuelta del programa del verano de TVE, está siendo objeto de muchas críticas por este puesto: "Se nos exige más".

El regreso de Grand Prix a TVE ha estado envuelto polémica desde el minuto uno que se hizo oficial su vuelta por la notable diferencia en el formato, comparado con su etapa de hace más de dos décadas. Aunque el concurso del abuelo y del niño contará con la presencia de Ramón García como presentador, al parecer, a las redes sociales y a la audiencia no le ha hecho mucha gracia quién será una de las copresentadoras. VerTele anunciaba que la actriz Michelle Calvó y Cristina López 'Cristinini, serán quienes acompañarán al mítico presentador en esta nueva etapa. Pues esta última no ha sido bien recibida en este proyecto.

La streamer estará próximamente al frente de Time Zone en HBO Max y ya ha formado parte de algunos programas como Hoy no se sale o Zapeando, además de sus pinitos como reportera para DAZN. Sin embargo, el hecho de estar en esta nueva etapa del Grand Prix ha hecho que Cristinini utilice su cuenta de Twitter para reflexionar y denunciar públicamente la campaña de acoso que está recibiendo por hacer lo que le gusta y por cumplir las metas que se va marcando. "Es como si los streamers, youtubers, influencers o como nos queráis llamar, no pudiéramos hacer nada más que estar en casa delante del ordenador", señala.

Denuncia acoso en redes sociales

Ante el acoso recibido, Cristinini ha publicado un hilo en Twitter donde se desahoga y da su visión de todo lo que está ocurriendo. "Hoy me gustaría hacer una reflexión con vosotros", comienza escribiendo en su perfil. "Hace años que ya sé lo que hay que aguantar por ser conocida en mi mundo: todos los comentarios diciéndote de todo, machacándote psicológicamente día tras día hasta hacerte pensar que vales una mierda...", continúa. "Pero todo esto se agrava más aún si eres mujer: 'Con quién se habrá acostado para estar ahí', 'No tiene ni puta idea ', 'Le debe todo a [inserte nombre de hombre]'... Tenemos que andar demostrando constantemente que valemos o que merecemos lo que tenemos, porque se nos exige más".

Según sus palabras, a las mujeres se les mide "con una vara de medir muchísimo más dura que al resto de compañeros". En una extensa publicación, la streamer pone voz a otras tantas mujeres que han pasado por lo mismo: el acoso en redes por su trabajo. Además, Cristinini no ha dudado en asegurar que disfruta lo que hace. "Quiero hacer las cosas siempre lo mejor posible y para ello miro a mi lado, a mis compañeros y aprendo de ellos. Aprendo de las enseñanzas que me quieran dar. Aprendo en clase. Aprendo cada día".

En una de esas publicaciones, incluso, la joven comenta que a algunos les molestan que hagan otras cosas que no sea estar delante de un ordenador: "Y molestamos mucho más si encima tenemos éxito haciendo esas otras cosas". En su opinión, muchas personas viven por y para "tirar al suelo a todo aquel que sea feliz haciendo algo". "Solo quería decirte a ti, si eres parte de ese grupo de odio, que ojalá encuentres el afecto y el cariño que tanta falta te hace y puedas ser feliz algún día", apunta seriamente Cristinini, para acabar su reflexión agradeciendo a esas otras compañeras que antes que ella abrieron este camino. "No estaría aquí si no hubiese otras como yo que aguantan lo que no está escrito".