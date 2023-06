TVE recupera a un mítico rostro de la tele para su nuevo concurso del verano

'El puente de las mentiras', que así se llama la adaptación de 'Bridge of lies' de la BBC y que llegará al 'prime time' del ente público, contará con una mítica presentadora.

TVE tiene claro que la clave del éxito para este verano está en renovar su parrilla en prime time. Al regreso de Grand prix y Vamos a llevarnos bien, ahora con Lorena Castell al frente, hay que sumar un nuevo concurso que contará con Paula Vázquez como presentadora, tal y como avanzaba Rocco Steinhoüser en su perfil oficial de Twitter y que ha confirmado El Televisero. Así, llegará a España El puente de las mentiras gracias al ente público y BoxFish TV. Este nuevo programa es una adaptación de Bridge of lies, un concurso de éxito en la BBC y el "culpable" del regreso de la mítica presentadora a la televisión después de haber conducido Bake Off Celebrity.

En este concurso, los concursantes tienen que tirar de conocimiento, estrategia y suerte para poder cruzar el puente y detectar las mentiras. Mientras que la versión británica de este concurso cuenta con dos versiones, una con anónimos y otra con famosos, TVE ha decidido apostar por la versión con famosos, según señala el medio anteriormente citado. De igual modo, todo apunta a que dicho concurso vería la luz en julio. Con este nuevo proyecto, además de fortalecerse el prime time del ente público, sería el regreso de Paula Vázquez a TVE, donde comenzó su trayectoria profesional como azafata del Un, dos, tres hace justo 30 años, y a la televisión.

Paula Vázquez regresa a TVE en verano

El puente de las mentiras, que como hemos señalado en España se hará con personajes conocidos y famosos, es un concurso en el que los participantes, por equipos, deben derrochar conocimientos, estrategia y tener suerte para cruzar un puente figurado. Dicho puente estará hecho de círculo en el suelo, bajo los cuales se pueden encontrar verdades o mentiras. Para cruzarlo los concursantes tendrán que pisar, obviamente, en las verdades e ir evitando las mentiras. ¿Cómo es, entonces, la dinámica? Primero escucharán una categoría y uno de los miembros del equipo tendrá que dar un paso adelante, si no lo empujan antes.

El desafío no es otro que ir desde el principio hasta el final formando un camino ininterrumpido de verdades. Entre las respuestas se esconden diez mentiras, respuestas que no encajan en la categoría. Si, por ejemplo, la categoría va de 'Cantantes y bandas', la respuesta "Kurt Cobain - Nirvana" es verdadera, porque Kurt era el cantante de Nirvana. "Florence Welch - Rage Against the Machine" es falsa, pues ella no es la cantante de esa banda. Cada respuesta correcta da dinero para el bote, además de abrir las respuestas en los círculos adyacentes. A medida que se va avanzado por el puente, las respuestas se vuelven más oscuras. La ronda tiene un límite de tiempo de cinco minutos. Si un jugador pisa una mentira, el dinero de su bote se reduce a la mitad.