Las cámaras de EITB pillan a un joven cometiendo una "chapuza" de delito

Durante los informativos del canal autonómico del País Vasco, el presunto delincuente es captado en directo cometiendo un hurto y el presentador no puede evitar mencionar lo mal que le sale.

Hay momentos en la vida que, sin que nosotros nos lo propongamos, quedarán en el recuerdo para siempre. Y no solo en el de uno mismo, sino también en la memoria de la sociedad, sobre todo ahora con las redes sociales muy presentes en nuestro día a día. Es por eso que cuando vas a hacer "algo" que no quieres que la gente vea por cualquier motivo, tienes que andarte con mil ojos, porque cuando menos te lo esperes ese momento estará "rulando" por Twitter. Y si no, que le pregunten a un joven del País Vasco, cuya acción ilegal fue captada por una cámara de EITB.

Esto ocurrió el pasado miércoles 15 de febrero, un día después de San Valentín. Pilar Insausti, reportera de la cadena autonómica vasca se encontraba haciendo un directo sobre el IPC para EITB. El equipo escogió el interior de un supermercado para cubrir esta información, concretamente, la zona de las cajas donde los clientes pagan tras haber hecho su compra. Es, en un momento de la conexión, cuando tiene lugar un suceso digno de una película de comedia, por su mal resultado.

EITB capta "el robo chapuza" de un joven

Pilar Insausti se había situado cerca de las cajas de cobro de un supermercado. Justo detrás de la periodista, se podía ver a los clientes realizando sus compras. Pero eso no fue lo que llamó la atención de la cámara, sino algo que ocurriría con uno de ellos. Perfectamente captados por los informativos de EITB, aparecía un muchacho que no pasó desapercibido. Al intentar salir, el detector de seguridad comenzó a pitar, pero el joven no pareció inmutarse.

Robo en directo: Pillan a un joven robando durante una conexión en directo



La emisión que estaba realizando la reportera en ese momento siguió sin hacer alusión a lo que ocurría tras ella. El presunto ladrón volvió a pasar por otra caja, pitando nuevamente. Por lo que, se puede deducir, se habría apropiado de algo sin pagarlo. El joven se sentía acorralado y decidió huir en pleno directo de los informativos de EITB, por lo que fue grabado por las cámaras de televisión. Los trabajadores corrieron tras él a la vez que le gritaban que "no vuelvas más".

Después de este suceso, el presentador de EITB señalaba ya lo ocurrido, pues el joven había sido pillado in fraganti por partida doble: por la cajera y por las cámaras de "Teleberri". "Son cosas del directo", afirmaban desde plató, calificando a este caco como uno "de los más chapuceros del mundo". Los empleados del supermercado, además, quisieron señalar que no se trata de una situación habitual, sino que ha sido "un caso aislado".