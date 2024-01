Una soltera va a First Dates a encontrarse con Chayanne y se topa con Jesús Gil

Sole acudió al programa de citas de Cuatro para buscar al amor de su vida y allí estaba Antonio, convirtiéndose ambos en los protagonistas de la noche por lo que le pasó entre ellos.

First Dates tiene como propósito para 2024 que los comensales que acuden al restaurante del amor de Cuatro salgan de la mano de su media naranja. Así, como cada día, el programa que presenta Carlos Sobera reúne alrededor de una mesa a estas parejas para que puedan conocerse y que surja el amor. Una de esas parejas la formaban este martes Sole y Antonio. La almeriense, de 58 años, llegaba al espacio de Mediaset con la esperanza de poder encontrar a su propio Chayanne: "Que baile, que tenga el culo duro, que me coja para arriba y para abajo y me vuelva loca", aseguraba la andaluza, comentando que había estado casada dos veces y que llevaba un año sin pareja.

Antonio, de 61 años y de Murcia, sería el afortunado de conocer a esta soltera. Este hombre se consideraba una persona abierta de mente, pero también bastante clásico. Sin embargo, la primera impresión no fue especialmente buena, ya que Sole se llevó un gran chasco al conocer a Antonio: "Le veo antiguo. Este hombre no se parece a Chayanne, se parece a Jesús Gil", sentenciaba. Pero aun así, la cita comenzó, con una Laura Boado que los acompañó hasta la mesa, donde daría comienzo la velada.

Una soltera de First Dates se lleva un chasco

Antonio, que antes de ir al salón, hizo un repaso de arriba a abajo a Sole, comentando después a las cámaras del equipo que "me hubiera gustado un poco menos de caderas, pero en general me ha agradado". Y empezaría el momento de conocerse. El de Murcia confesó su pasión por los barcos, pero que no tenía ninguno y que no le gustaba la playa. Aunque a la almeriense no le gustaban los barcos "porque me mareo". La conversación siguió adelante, con un Antonio señalando la distancia entre Almería y Murcia, algo que no compartía Sole, quien aseguraba que no había tanta distancia.

El chasco de Soledad al ver entrar a su ‘Chayanne’ por la puerta: “Se parece a Jesús Gil” #FirstDates2E https://t.co/lytnDPCRru — First Dates (@firstdates_tv) January 2, 2024

Pese a que parecía que la velada iba bien, los solteros estaban en puntos muy diferentes: Antonio se sentía cada vez más a gusto con Sole, pero esta estaba convencida de que el murciano no era lo que estaba buscado: "Aparte de no ser muy agraciado, mucha labia no tiene", aseveraba ella. "Es una mujer atractiva y me ha parecido muy bien. Una conversación muy agradable, nos hemos reído, tenemos muchas cosas en común", confesaba Antonio. Pero la de Almería no pensaba igual, ya que, además, de no tener en común la playa, este soltero no tenía el baile como punto fuerte: "No le gusta nada, no lo entiendo", aseveraba ella. Por ello, en la recta final de la velada, Sole impedía que el soltero pagara la cuenta, a pesar de la insistencia de Antonio, que aseguraba que la cena se le había hecho muy corta. En la decisión final no había sorpresas y Sole rechazaba a Antonio porque no era el "Chayanne" que estaba buscando.