Helena Resano sufre un percance en directo y aguanta el tipo frente a la cámara

La propia presentadora de 'La Sexta Noticias' fue quien relató en su perfil personal de Twitter lo que le había ocurrido durante la emisión de los informativos: "Hice lo que pude".

Una vez que el piloto rojo de la cámara se enciende para emitir en directo, los presentadores tienen una misión: llegar al espectador. Si el programa es un informativo, el conductor del mismo tiene que ir relatando la información que aparece en el teleprompter y así mantener informados a quienes los ven desde casa. Sin embargo, a veces esta tarea se vuelve complicada si algo inesperado sucede a quien trata de contar los hechos y tiene que aguantar el tipo. Esto es lo que, precisamente, le ocurrió hace un par de días a Helena Resano.

La presentadora de La Sexta Noticias, haciendo uso de las redes sociales, contó a los espectadores de la cadena de Atresmedia que había sufrido un contratiempo en directo que logró aguantar. Un hecho del que nadie se había percatado. En su "comunicado" en Twitter la periodista, además de informar de lo ocurrido, mencionaba el remedio casero que había decidido tomar: comerse un plátano. Y es que, durante la emisión de los informativos, Helena tuvo un pequeño percance físico que la hizo tomar esta fruta por el potasio que contiene.

Helena Resano cuenta en Twitter su percance

En alguna que otra ocasión, los presentadores se han puesto ante las cámaras siendo 'víctimas' del algún catarro, dolor de cabeza o tensión muscular. Aun así, se han puesto delante de las cámaras y han conseguido salir del paso, aunque con cierta dificultad. Pero, ¿qué pasa cuando, de repente, durante una emisión en directo, se agarrota un músculo del cuerpo? O peor, que se te suba el gemelo. Esto es lo que le ocurrió a Helena Resano nada más comenzar el informativo de este martes a las 14:00 horas. La presentadora, de pie y ante la pantalla gigante, iba a hablar del debate de los candidatos que tuvo lugar la noche del pasado lunes. En cuanto le dieron la señal, la de La Sexta comenzó a explicar algunos detalles de la noticia mientras caminaba de un lado a otro del plató.

Ayer, justo cuando me dieron el prevenido por pinganillo (arrancaba info 14H), se me subió el gemelo. Hice lo que pude con la ayuda del equipazo de @sextaNoticias Hoy me he comido un plátano pero el gemelo sigue protestando 🙃 — Helena Resano (@helenaresano) July 12, 2023

Esos pequeños paseos por el plató los hizo en varias ocasiones, como si nada pasara. Pues nadie notó que en esos momentos, Helena estaba sufriendo el mencionado percance muscular. Y así lo reveló ella misma en Twitter, para sorpresa de todos: "Ayer, justo cuando me dieron el prevenido por pinganillo (arrancaba info 14H), se me subió el gemelo. Hice lo que pude con la ayuda del equipazo de La Sexta Noticias", aseguraba. Ante tal confesión, muchos seguidores no dudaron en alabar su profesionalidad, ya que nadie lo notó. Y sería, en ese mismo tuit, en el que la periodista confesase el remedio para que, en el informativo del miércoles, no le ocurriese lo mismo: "Hoy me he comido un plátano, pero el gemelo sigue protestando".