Una reportera para su conexión sin avisar y desde casa nadie entiende qué pasa

Son los gajes del oficio. Esta expresión le viene fenomenal a una reportera de Sky News. Y es que, los directos en televisión son muy peligrosos, ya que no puedes controlar todo lo que ocurre a tu alrededor mientras realizas una conexión. Los reporteros y los cámaras tienen que hacer frente a diversas situaciones, algunas más desagradables que otras. Esto es lo que, precisamente, le ha ocurrido a Deborah Hynes durante una retransmisión en la cumbre de la OTAN en Lituania.

El vídeo de lo que ocurrió, además, se ha hecho viral en cuestión de horas por lo "cómico" de la situación. La reportera de Sky News se encontraba, en mitad de la noche y con poca visibilidad, realizando una conexión para su medio. En un momento concreto, sin saber bien qué había pasado, se puede ver a la periodista tosiendo fuertemente, alejándose de la cámara e intentando aclararse la voz. Quienes estuvieran viendo el programa desde casa se quedaría totalmente descolocado, pues nadie estaba entendiendo nada. Hasta que la propia reportera, tras aclararse la voz, explicaba lo que había pasado.

"Me acabo de comer una mosca", narraba Hynes con humor, segundos después tener que girarse, toser y aclararse la voz tras la ingesta. La reportera se encontraba realizando un reportaje, en mitad de la noche, sobre la Cumbre en Lituania cuando el insecto, que no se aprecia en la cámara, se introducía en la boca abierta Haynes. La periodista, para intentar aclararse la voz y deshacerse de la mosca, se alejó de la cámara para toser. Acto seguido, le contaba a su compañero lo ocurrido. Ese mismo clip ha sido compartido por ella, en su perfil personal de Twitter acompañado de un mensaje con mucho sentido del humor: "Acabo de comerme una mosca: los peligros de grabar una pieza de televisión por la noche con insectos pululando alrededor de la luz".

“I just ate a fly” - the perils of recording a TV piece at night with bugs swarming around the light 🪰#NATOSummit @PaulNasr @sophiacmcbride pic.twitter.com/Gq6P0dmX04