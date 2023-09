Filtran la brutal bronca entre Pepe Domingo Castaño y De la Morena y cómo acabó

La radio ya está asimilando, tras el golpe inicial, el fallecimiento de una de sus leyendas. Ahora es momento para los recuerdos cariñosos y también para revivir anécdotas nunca contadas.

La muerte de Pepe Domingo Castaño sigue marcando la actual informativa. Son miles los oyentes que han querido mandar todo el cariño a la familia del radiofonista de Padrón y todas las condolencias a su familia y a los compañeros de trabajo, que están desolados.

En COPE no se habla de otra cosa en los pasillos y, lógicamente, también en antena en todos los programas se hace referencia a Pepe Domingo y a las muchas anécdotas que han dado de sí tantas décadas de buena radio y mejor compañerismo.

En este sentido, durante la tertulia del pasado domingo a lunes en El Partidazo de COPE, Juanma Castañodesveló que Castaño “estuvo muy distanciado” de José Ramón de la Morena –ambos coincidieron en la Cadena SER- durante un tiempo. Instantes después, pasó a desgranar los detalles de la reconciliación entre ambos.

“Un día cojo un AVE y me encuentro a Joserra [José Ramón de la Morena]. Y me dice, oye tienes que arreglarme con tu tío. Y le digo joder, macho, podrías pedirme otra cosa, es que Pepe es muy cabezón. Un día voy a la radio y me lo encuentro; y le digo mira Pepe, es que me encontré con José Ramón de la Morena y digo, joder, es que le veo con ganas de hablar contigo y de reconciliarse”, explicaba el periodista asturiano a sus oyentes.

Pepe Domingo: "no tengo nada que hablar"

“Ni hablar. Imposible. No tengo nada que hablar. Estoy muy feliz sin hablar con José Ramón de la Morena”, fue la respuesta de Pepe Domingo Castaño. Yo vuelvo para mi silla -decía Juanma Castaño a la audiencia de su programa- y le veo que está en la silla refunfuñando en su mesa. Entonces me levanto, voy a su mesa y le digo oye, Pepe, ¿tú te imaginas que le pasa algo a José Ramón y te quedas con el mal cuerpo de que te tendió la mano y no se la cogiste?

“Y me suelta qué cabrón eres. Y me dice, bueno, hago una cosa, nos vemos pero no en su casa, en un territorio neutral. Organízalo tú, me dijo. Por supuesto, José Ramón lo organizó en su casa. Por supuesto, Pepe fue a su casa y cantó. Cuando yo llegué, que fue 10 minutos tarde, ya estaban abrazados y arreglados. No tardaron ni un minuto en arreglarse”, relató un emocionado Juanma Castaño en directo.