Manolo Lama, llorando, airea dos secretos inconfesables de Pepe Domingo Castaño

Han sido mucho más que compañeros desde hace más de dos décadas. Se llamaban hermanos y así se trataban. Ahora, tras la muerte del locutor de Padrón, salen a la luz cosas muy personales.

Este domingo 17 de septiembre era un día negro para la radio y la televisión. Se lo contábamos desde primera hora en ESdiario, Una de las leyendas del periodismo, Pepe Domingo Castaño, fallecía en la madrugada del 17, a los 80 años. El trágico desenlace se producía "de forma repentina cuando estaba ingresado en el Hospital de la Zarzuela de Madrid, por lo que parecía una sencilla dolencia de garganta, rodeado de su familia.

La radio, especialmente la Cadena COPE, se vestía de luto y aún este lunes trata de asimilar el golpe de la abrupta desaparición del queridísimo Pepe Domingo. La huella es imborrable y pasará mucho tiempo hasta que se nos acostumbremos, que no olvidemos, al radiofonista de Padrón.

Sus compañeros, rotos de dolor, han intervenido en diversos programas para despedir a Castaño y recordar algunas de las anécdotas después de décadas trabajando junto a él.

Uno de los más afectados, a la espera de que se pronuncie Paco González, es Manolo Lama, que tantas tardes y noches de fútbol ha compartido con el desaparecido Pepe Domingo.

Lama ha participado en varios programas de la COPE y también en otros medios de comunicación, pero ha sido en Tiempo de Juego donde ha roto a llorar al pensar en cómo pueda afectar a Paco González el fallecimiento de su amigo, “su hermano mayor”.

Pepe Domingo Castaño, blanqueaba

Tal y como ha constatado ESdiario, tras recomponerse y recobrar el habla, Manolo Lama ha reconocido que le encantaba “encabronar” a Pepe Domingo y en estas ha revelado un secreto, que compartían ambos, hasta ahora no confesando y relacionado con una pregunta que de vez en cuando formulaba Lama a Pepe Domingo Castaño mientras retransmitía los partidos del Real Madrid: “Pepe, ¿está mamoneando el Madrid?”…

Una frase muy familiar para los oyentes que, sin embargo, no era lo que aparentaba porque Lama confesaba: “la mayoría de las veces era él quien me mandaba un WhatsApp en medio de la retransmisión para meterle caña al Madrid cuando no estaba jugando bien”.

El día que jamás queríamos que llegase ha llegado. Esta madrugada ha fallecido Pepe Domingo Castaño a los 80 años. No sabemos qué decir porque Pepe para nosotros lo era todo.



La radio ya nunca volverá a sonar igual sin ti. Esta familia ya nunca volverá a latir igual sin ti… pic.twitter.com/EVuaRSvYYP — Tiempo de Juego (@tjcope) September 17, 2023

Y es que, al hilo de esta confesión, Manolo Lama daba la campanada y anunciaba a los oyentes: “Sí, la gran pasión de Pepe Domingo eran el Depor [Deportivo de La Coruña] y el Real Madrid. Pepe blanqueaba mucho y les voy a decir una cosa, y que me perdonen porque no quiero ofender a nadie, Pepe Domingo era más del Real Madrid que del Depor”.

Entre el dolor de sus familiares y cientos de amigos, José Domingo Castaño Solar ha sido incinerado en la madrugada de este lunes en el tanatorio de Pozuelo de Alarcón tras el fallecimiento que conocíamos oficialmente con un comunicado de su programa:

"El día que jamás queríamos que llegase ha llegado. Esta madrugada ha fallecido Pepe Domingo Castaño a los 80 años. No sabemos qué decir porque Pepe para nosotros lo era todo. La radio ya nunca volverá a sonar igual sin ti. Esta familia ya nunca volverá a latir igual sin ti pero, por ti, seguiremos… Aún no sabemos cómo lo vamos a hacer pero seguiremos llenando el vacío que nos dejas con vida y radio. Te queremos Pepe, te queremos y te querremos siempre como tú nos has enseñado, con alegría y unidos. PEPE DOMINGO CASTAÑO SOLAR, la LEYENDA de la RADIO", compartían desde el programa 'Tiempo de Juego' a través de su cuenta de X, el antiguo Twitter.