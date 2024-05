Max se lleva a la estrella de Netflix, Candela Peña, para su nueva serie

La nueva plataforma de streaming desvela el estreno de uno de sus contenidos sorpresa que será protagonizado por la actriz que da vida a Rosario Porto junto a otras compañeras de profesión.

El próximo 21 de mayo abre sus puertas Max, la nueva plataforma de streaming que sucede a la ya conocida HBO Max que renueva su imagen con este nuevo servicio. En la presentación de su llegada a España ha anunciado las nuevas apuestas que conformarán su catálogo de contenidos, entre los que se encontraban grandes títulos como And Just Like That..., Cuando nadie nos ve o El Pingüino, pero también la presentación de un nuevo espacio: el de Furia, una nueva serie creada por Félix Sabroso con un reparto de lujo formado por Candela Peña, Carmen Machi, Nathalie Poza, Cecilia Roth y Pilar Castro, que promete ser todo un éxito.

Este maravilloso quinteto de actrices icónicas protagonizará esta ficción que pronto empieza con su rodaje. "Todas viven en un estado de furia contenida que está a punto de estallar de forma salvaje", adelantó Pilar Castro durante la presentación. "Son mujeres que se defienden en un mundo con situaciones complicadas que las atrapan".

Producciones Mandarina es la compañía que se encarga de producir el espacio para Max en España. La serie se compone de 8 episodios de 25 minutos y se estrenará en 2025 en la plataforma de Warner Bros Discovery. "Es un quinteto espectacular de talento”, decía Alberto Carullo, vicepresidente de Max Local Original Production Italy & Iberia, durante la presentación del espacio de Max.

Max anuncia 'Furia', la nueva serie que protagoniza Candela Peña

El nuevo espacio de la plataforma de streaming se ha definido como "un retrato contemporáneo de cinco mujeres, cinco personajes femeninos que lideran este drama sorpresivo, realista e intenso". La historia relata la vida de este quinteto de mujeres muy diferentes que están dispuestas a hacer todo lo posible ante situaciones difíciles como la opresión, el engaño o la manipulación. Situaciones que las hacen llegar al límite en múltiples ocasiones.

“Llevábamos dos años preparando esta serie. Ha sido un proceso largo de escritura de guion. Necesitábamos unas protagonistas icónicas, pero el casting está lleno de actores y actrices potentes. Es una sátira hiperrealista del mundo que nos está tocando vivir, y de cómo nuestras protagonistas reaccionan”, decía Félix Sabroso, creador del espacio de Max. "Siempre me he sentido apoyado por las actrices con las que he trabajado, que han sido muy buenas, y esta es una forma de devolvérselo. Lo escribí pensando en que no pudieran decirme que no, y es bastante bestia", continuaba afirmando el realizador.

Cinco mujeres al límite que pronto sacarán a la justiciera que llevan dentro 💙 FURIA, estreno próximamente en #Max. #FuriaMax #MuchoMáxQueVer pic.twitter.com/GR0b7mFpTQ — HBO Max España (@HBOMaxES) May 9, 2024

Algunas actrices del elenco también han querido dar su punto de vista sobre la serie como Cecilia Roth que decía en la presentación de Furia que estos personajes "No son ejemplo de nada. Son criaturas que están rotas y que intentan vivir en este mundo en el que estamos". Sabroso añadía que "son representativas del momento actual que nos está tocando vivir. Retrata el estado de locura en el que estamos. El espectador se va a sentir identificado". "Ya era hora de poder estar furiosas", reclamaba Nathalie Poza. "Los personajes están en estado de emergencia. Es ahora o nunca. Y yo echaba de menos en la ficción poder poner la furia sobre la mesa".

Max será una mezcla de la oferta de HBO Max, Discovery y Eurosport, combinando contenidos de series y películas. Además será también la plataforma que se volcará con la cobertura de los próximos Juegos Olímpicos de París.