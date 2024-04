Una inesperada baja pone a Silvia Abril ante las cámaras de 'TCMS' en Antena 3

Una bacteria exótica ha 'atacado' a uno de los miembros del jurado del exitoso programa, por lo que han tenido que buscar un 'recambio' y han visto en la actriz a la candidata perfecta.

Tu cara me suena volvió a la pequeña pantalla el pasado viernes 12 abril con una cuota de pantalla del 24% y 2.213.000 espectadores. Una primera gala que encumbró al programa de Antena 3, regalando grandes actuaciones y momentos únicos protagonizados por los concursantes, su presentador, Manel Fuentes, y el jurado. Sin embargo, pese a que acaba de arrancar, la undécima temporada del concurso estrella de Atresmedia va a sufrir una inesperada baja. Uno de sus jueces dice adiós durante un tiempo a su silla debido a que ha sido infectado por una bacteria proveniente de Vietnam.

Por ello, el programa de Gestmusic, como graban los martes, ha tenido que tirar de contactos y buscarle un reemplazo temporal, al menos durante una gala, a este miembro del jurado, a la espera de su evolución favorable. Por ello, Silvia Abril, quien ya participó en la cuarta edición del programa y ha visitado el concurso en numerosas ocasiones, vuelve al plató de Tu cara me suena como jurado. Como decimos, en principio el relevo será solo para esta semana, aunque hay otras 'fuentes' que indican que podrían ser dos.

Silvia Abril sustituye a Ángel Llàcer

Àngel Llàcer, 'presidente' de los jurados de Tu cara me suena, se encuentra ingresado en un hospital de Madrid debido a una infección causada por una bacteria exótica que le mantendrá alejado durante un breve periodo de tiempo del programa de Antena 3. El propio Llàcer ha sido quien ha revelado sus problemas de salud en una entrevista para El matí de Catalunya Ràdio, presentado por Ricard Ustrell. El actor y director de teatro, que además se encuentra en plena gira con el musical The Producers, desde su habitación en la Clínica Ruber de Madrid, ha explicado que se ha infectado de una bacteria llamada shigella, "que parece el nombre de una Drag Queen", comenta tomándose con cierto humor la grave situación, aunque reconoce encontrarse "mal".

El origen de esta bacteria exótica está en Vietnam, país que visitó durante el mes de febrero "para desintoxicar", ha indicado, para continuar señalando que "cogí una intoxicación y me pusieron antibiótico cinco días, pero la bacteria se quedó". Además, el jurado de TCMS ha contado la tensión que se originó al principio, pues los médicos no daban con la causa del problema, mientras la sintomatología empeoraba: "Me dolía la tripa, hacía caca con sangre, me subía la fiebre... Era un horror". Después de relatar por lo que ha pasado, Llàcer anunciaba que le hacían estar en el hospital "una semana", y que todo esto afectaba, obviamente, a sus compromisos profesionales, donde entra el formato de Gestmusica. "Los martes grabo Tu cara me suena y hoy ya no he ido. Estaré dos semanas sin ir, por que si no...", ha resaltado. De ahí que el relevo de Silvia Abril sea durante dos galas, pero todo dependerá de la evolución del 'presidente' del jurado del programa de Antena 3.