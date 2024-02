Irene Montero quiere ir a 'El Hormiguero' para "hacer reflexionar" a Pablo Motos

La ex ministra de Igualdad asegura que ir al programa de Antena 3 sería un reto y aunque afirma que todavía no le han invitado, sí que aceptaría ir pero con unas condiciones previas

No son pocos los políticos que han pasado por El Hormiguero desde que comenzara su andadura hace ya 18 años. De todas las ideologías y de todos los colores posibles, Pablo Motos ha entrevistado recientemente a Pedro Sánchez, Feijóo, Isabel Díaz Ayuso, Abascal, Felipe González, etc y más lejos en el tiempo a figuras como Pablo Casado, Albert Rivera, Íñigo Errejón o a Pablo Iglesias cuando este aún era el líder de Podemos. De hecho, hizo doblete.

La puerta del programa del valenciano parece abierta para todo el mundo y para todas las ideologías pero, de un tiempo a esta parte, la campaña contra el mismo por parte de la izquierda complica la presencia de políticos de este signo que temen que poco más y serán lapidados en los estudios de Suanzes.

Sobre este asunto se ha pronunciado Irene Montero durante su visita al podcast Animales Humanos dirigido por Ibai Vegan, abogado y activista por los derechos de los animales que cuenta con una de las cuentas de Instagram más seguidas sobre -y de ahí su “apellido”- el mundo vegano. Después de un rato de charla, en el que la de Podemos aseguró por ejemplo que no tendría una relación abierta con Pablo Iglesias porque se considera celosa, salió a escena el tema de El Hormiguero.

Irene Montero y sus condiciones para ir a El Hormiguero

Irene Montero confesaba que “hay días mejores y peores con las críticas, especialmente cuando ves el odio” de los que la emiten y asegurando que está convencida de que estas palabras “no serían tan agresivas” si hablaran con ella cara a cara. En ese momento, Ibai Vegan le pregunta por el programa de Antena 3: “¿A ti te han invitado a ir a El Hormiguero?”.

La exministra de Igualdad respondía que no y el presentador del podcast le ponía la cuestión encima de la mesa: “¿Aceptarías ir si te invitan?”. “Creo que sí”, respondía una Irene Montero que a continuación daba sus razones: “Hasta ahora nunca he dicho que no a enfrentarme a ninguno de estos retos, porque creo que me pueden permitir que se escuche nuestra forma de ver las cosas, pero con mucha humildad”.

“Supongo que la gente que ve a Pablo Motos piensan como él o parecido, pero a lo mejor puedes ayudar a hacer algunas reflexiones y mostrar que se pueden hacer las cosas de otra manera", explica la candidata de Podemos a las elecciones europeas que acababa poniendo sus condiciones y aclarando que tendría que ser en un ambiente de diálogo: “Todo depende de la actitud de dónde vas, porque puede ser honesta y para poner nuestros puntos de vista o para ser el punching ball al que vamos a golpear”.