Leonor se pone al servicio de los españoles, incluso de los que la rechazan

La Princesa de Asturias, tras su jura en el Congreso, ha pronunciado en el Palacio Real, junto a Felipe VI y Letizia, un breve pero muy aplaudido discurso: "Les pido que confíen en mí".

“Les pido que confíen en mí”, aseveró la Princesa Leonor en el breve pero muy contundente discurso que pronunció en el Palacio Real tras su jura constitucional en el Congreso de los Diputados. Y todo tras serle impuesto, por parte de su padre, el Rey Felipe VI, el collar de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III, la más alta distinción del Reino de España.

"Me he comprometido solemne, formal y públicamente con nuestros principios democráticos y con nuestros valores constitucionales, que asumo plenamente. Y he contraído una gran responsabilidad con España ante las Cortes Generales, que espero corresponder con la mayor dignidad y con el mejor ejemplo", aseguró la heredera de la Corona en presencia de las más altas autoridades del Estado.

Discurso del Rey:



🗨️La jura de la Constitución de la Princesa de Asturias ante las Cortes Generales es la expresión del compromiso de quien encarna la continuidad de nuestra Monarquía Parlamentaria, principios democráticos y valores constitucionales.#JuraConstituciónPrincesa pic.twitter.com/0WCOiCF5Oz — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) October 31, 2023

Y, en efecto, se comprometió, en juramento público y ante el pueblo español que representan las Cortes, a "desempeñar fielmente" sus funciones, "guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas" así como "fidelidad al Rey".

Lo vivido en este martes 31 de octubre ha sido un hecho histórico. En la Cámara Baja, además de la mayoría de diputados y Senadores -a falta de representantes de Podemos, BNG, Bildu, ERC, Junts y PNV, esto es, los socios de Pedro Sánchez-, no han querido perder este solemne acto una multitud de personalidades que se dispusieron en la tribuna del hemiciclo. Tal y como ha podido comprobar ESdiario, han estado presentes, entre otros, Carlos Mazón, Adrián Barbón, Jorge Azcón, María Chivite, Alfonso Fernández Mañueco, Fernando López Miras, Alfonso Rueda, María Guardiola, Emiliano García Page, Juanma Moreno, Isabel Díaz Ayuso, Jesús Posada, Ángel Gabilondo, José Luis Martínez-Almeida, Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy, Esperanza Aguirre y diversas autoridades militares y hasta eclesiásticas.

Así, el breve pero muy relevante acto de juramento inició con el himno nacional en su versión larga (de 52 segundos) y remató con su versión corta (de 27 segundos) y un sonoro y duradero aplauso de todos los presentes en el hemiciclo del Congreso. Tan duradero fue el clamor final en honor de la Princesa de Asturias que la propia Leonor pidió que dejaran de aplaudir. Caso omiso le hicieron los asistentes: el aplauso no cesaba.

Los socios de Pedro Sánchez no asisten al juramento de SAR Leonor

Tal y como avanzamos en este periódico, a la notable ausencia en el Congreso -sí asistieron al posterior evento privado en el Palacio de El Pardo- de los Reyes eméritos, Don Juan Carlos y Doña Sofía, se ha de sumar la de Ione Belarra, Alberto Garzón e Irene Montero. Los ministros de Podemos no mostraron, así, un mínimo de respeto ni por la Jefatura del Estado ni, especialmente, por la Princesa Leonor. Yolanda Díaz, por su parte, como vicepresidenta del Gobierno en funciones, sí asistió a la jura de Su Alteza Real.

Asimismo, además de Podemos, el resto de los socios de Pedro Sánchez tampoco se dejaron ver en este solemne acto. En consecuencia, ERC, Junts, EH Bildu, PNV y BNG plantaron a la princesa Leonor en su histórica jura de la Constitución. Cabe destacar que son estos cinco partidos con los que actualmente el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, negocia su investidura y de los que depende que el PSOE mantenga su gobierno.

Como recordó en su cuenta de X el periodista Gonzalo Bans, de 615 diputados y senadores citados, el 86'2% (530) han acudido y apoyado a Leonor. El 8'7% (54) no han acudido (ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG) y U¡un 5% restante (SUMAR) se han dividido. La inmensa mayoría de los representantes de España en las Cortes asistieron y apoyaron a la Princesa de Asturias.

➡️ Un 5% restante (SUMAR) se han dividido. pic.twitter.com/hZtfdiOwUO — Gonzalo Bans 🎙 (@gonbans) October 31, 2023

A pesar de todo, y considerado por muchos como un nuevo alarde de hipocresía, Pedro Sánchez afirmó tanto en su discurso en el Palacio Real como en su cuenta personal de X (antes Twitter) que Su Alteza Real cuenta "con la lealtad, el respeto y el afecto del Gobierno". A pesar de que, como decíamos, una parte del Ejecutivo no haya asistido.

Quiero expresar, en nombre del Gobierno de España, nuestra más cordial felicitación para la princesa Leonor por el compromiso que ha asumido como heredera de la Corona.



La Constitución es una promesa que hicieron nuestros padres y nuestras madres. Hoy, la princesa de Asturias… pic.twitter.com/WdaaYndePB — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 31, 2023

La Princesa Leonor, muy querida por todos los españoles

A pesar de los desplantes de unos pocos senadores y diputados, la heredera de la Corona que este martes se convirtió en Regente -tendrá que asumir la Jefatura de Estado en caso de incapacidad, abdicación o muerte de Felipe VI-, la hija del Rey cuenta con unos muy altos niveles de popularidad. Tanto es así que se acuñó el término Leonormanía para designar al auténtico fenómeno fan que se ha venido fraguando en torno a la figura de la Princesa de Asturias en las últimas semanas.

Dispuesto en datos, una encuesta de NC REPORT para La Razón señala que un 70,4% de los españoles encuestados cree que la primogénita de Zarzuela reúne las cualidades para ser una Reina del siglo XXI y un 77,2% considera que se está avanzando correctamente en su preparación.

Los electores del PP son los más optimistas en cuanto a las cualidades de Leonor, un 90,7% considera que está preparada para asumir la Jefatura del Estado frente a 1,9% que no lo cree. En cuanto a los votantes del PSOE también la mayoría tiene fe en la primogénita de los Reyes, un 63,6% frente a un 18,2%. En cuanto a los electores de Santiago Abascal una amplia mayoría del 87,8% cree que está bien formada para reinar en tiempos modernos frente a un 5,3% que no lo piensa. Entre quienes votan a Sumar, formación abiertamente republicana, el sondeo refleja su rechazo a la figura de Leonor ya que solo convence a uno de cada diez. No solo eso. Dos de cada tres encuestados –67,5%– se identifica con la monarquía frente a uno de cada tres que opta por la república.