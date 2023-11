Miguel Lago regresa: fulmina a Belarra, Montero y Garzón por su plantón a Leonor

El cómico también se acuerda de los diputados independentistas que hicieron lo mismo. Critica sus ganas de "escaquearse" de su puesto de trabajo y de sus obligaciones.

Miguel Lago se ha convertido en los últimos tiempos, gracias en gran parte al altavoz que le otorga aparecer en un programa de máxima audiencia como es El Hormiguero de Antena 3, en uno de los azotes del Gobierno de Pedro Sánchez. Las intervenciones del humorista con Pablo Motos se convierten muchas veces en virales porque mezclan el humor con verdades de las que duelen y resuenan en Moncloa.

Es por eso también que el gallego está en la mira de los medios de izquierdas y hasta de los propios políticos a los que dedica sus palabras. Ejemplo el último el del socialista Óscar Puente, al que Lago criticó su episodio en el AVE y al que el ex alcalde de Valladolid respondió removiendo el pasado de su rival. También son frecuentes, además de a Sánchez, sus ataques a Podemos. Una confrontación que arrastran desde hace tiempo.

De nuevo han sido los morados el foco de las críticas del ácido colaborador de El Hormiguero. Concretamente las ministras en funciones Ione Belarra e Irene Montero y el encargado de la cartera de Consumo, Alberto Garzón (de Izquierda Unida en su caso). Ninguno de los tres acudió a la jura de la Constitución de la princesa Leonor. También incluye a los diputados de ERC, Junts, Bildu, PNV y BNG que se sumaron al desplante.

“Me alucina que puedas faltar a tu puesto de trabajo por ideología. Mira, es que soy independentista y republicano y me voy a coger unos días. No voy a ir”, comienza su explicación el cómico gallego, que después critica este privilegio que no se tiene en otros trabajos: “El señor en la gasolinera no le puede decir a su jefe: ‘Mira soy republicano y me estáis poniendo aquí que jura Leonor…entonce entiéndeme que yo no pueda ir. Pero ellos pueden permitirse ese derecho y luego siguen cobrando la nómina”.

La ministras en funciones Ione Belarra e Irene Montero junto al portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián.

La genial comparación de los diputados ‘indepes’ con sus hijos

Siguiendo con su explicación, Lago vuelve a utilizar el humor y la comparación para analizar lo sucedido el martes en el Congreso. Y lo hace, como ha hecho ya en otras ocasiones, contando una anécdota de sus hijos y el momento en el que les toca recoger la cocina a la hora de cenar. Y es que tanto ellos como los diputados y ministros de la izquierda española tienen las mismas ganas de "escaquearse".

“Son como diputados ‘indepes’. Se inventan cualquier movida para no ir a trabajar. De repente mi hijo se ofende con mi hija y se va indignado para la cama. Ahí queda mi hija que dice: ‘Si no recoge este yo tampoco’. ¿Y quién recoge todo al final? El pueblo español que en este caso es el padre, o sea, yo”, comentaba el cómico entre las risas de Pablo Motos, las hormigas y el aplauso del público.