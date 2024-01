Incendio en OT tras despreciar Samantha Hudson el esfuerzo: “Basura de discurso”

Las palabras de la artista en su visita a la academia despreciando la cultura del esfuerzo y afirmando que la meritocracia no existe han generado mucha polémica en las redes sociales.

Samantha Hudson y su visita a la Academia de Operación Triunfo todavía siguen dando de qué hablar. La actriz y también cantante -excusa por la que visitó a los participantes del talent show que se emite en Amazon Prime Video- dio una serie de consejos a los alumnos que no han pasado desapercibidos para los usuarios de las redes sociales. Especialmente en el que desprecia abierta y rotundamente lo que se denomina la cultura del esfuerzo y que, desafortunadamente, cada vez está menos presente en las generaciones más jóvenes.

La artista nacida en León empezó poniendo en alerta a los concursantes y futuros artistas sobre el llamado “mundo de la farándula”, advirtiéndoles de que cuando salgan de la Academia no todo va a ser un camino de rosas. “Te ves envuelta en un mundo de luces, pero también sombras de eventos y de gente famosa que te abordan”, explicaba Samantha Hudson, que a continuación abordaba el tema de los periodistas y las entrevistas.

“Saber siempre que un periodista no es un amigo, pero tampoco es un enemigo. Eso sí, lo que tenéis que tener muy claro es que no son vuestros amigos”, afirma la actriz, que también asegura que los periodistas “dan mucho miedo porque tienen mucho poder”. Consejos en parte para gestionar la fama o al menos la atención que algunos de ellos van a recibir al salir de Operación Triunfo.

"La meritocracia NO existe. No el que más se esfuerza le salen mejor las cosas"



Me parece un mensaje TAN importante, gracias Samantha Hudson 🫶#OTDirecto13E pic.twitter.com/7rUXMQG9NK — piarsan 🤍 (@piarsan_) January 13, 2024

Sin embargo y cómo hemos visto durante todas las ediciones del talent show, son solo una minoría los que acaban triunfando. Es por eso que la cantante y una de las caras más visibles del colectivo LGTBIQ+ también les ha aconsejado para saber gestionar esa sensación de fracaso después de pensar que te vas a comer el mundo. Sin embargo, su discurso no ha sido el más adecuado, ya que básicamente se ha limitado a decir que no hay que esforzarse porque no siempre obtienes recompensa.

Esta frase ha sido la que más polvareda ha levantado en las redes sociales, donde muchos usuarios han apuntado que creen que en los tiempos que corren no son las mejores palabras ni el mejor ejemplo para los jóvenes de las nuevas generaciones.