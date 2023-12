Rapapolvo de Noemí Galera a un triunfito por quejarse del desorden se viraliza

La directora de la academia de OT ha dado un toque de atención a este concursante por si actitud en una clase: "Entras en un bucle y te llevas a tu compañero por delante".

La nueva etapa de OT 2023 en Amazon Prime sigue su curso. Y las buenas costumbres no cambian. ¿Qué sería de una academia donde su director no llama la atención a sus alumnos? Noemí Galera ha soltado una nueva bronca y, otra vez, con el orden y la limpieza como telón de fondo. Tras dar un primer toque de atención a los 16 concursantes en sus primeras horas en la Academia, la directora se dirigió a Cris por emplear el tiempo de una clase para desahogarse por el desorden que hay en las zonas comunes.

Noemí ya había hablado con este concursante, con Juanjo y con Martín, llegando incluso a mostrarles su apoyo por ser los únicos preocupados por cuidar el entorno. Pero tuvo que zanjar el asunto cuando vio que Cris había entrado en bucle y no estaba empleando los horarios de ensayos con Pablo Lluch para trabajar en su canción de esta semana, Leave the Door Open. "Este ratito es para trabajar la canción", comenzó a decirle la directora. "Ya vale, no nos ven millones de personas Cris. Desengáñate, no somos el centro del mundo", continuó soltándole.

El rapapolvo viral de Noemí a Cris

"Con un poco de suerte nos ven unos cuantos. No quiero que vuelvas a repetir eso, porque no es verdad", siguió diciendo Noemí tras irrumpir en la clase, y después de haber escuchado al 'triunfito' decir una frase incorrecta sobre el alcance de OT 2023. Así, y entrando en materia, la directora pidió que dejase ya el tema: "Ya, porque si no, entras en un bucle y no sólo no estás trabajando la canción, sino que te llevas a tu compañero por delante. Ya hemos quedado que si queréis hablar de este tema sea después, cuando acaben las clases. Hacéis una reunión y lo ponéis en común". Pero no quedaría solo aquí, ya que incluso advirtió que "vendrá el pase de micros y si no está, te diré: 'perdiste el tiempo de clase hablando de la limpieza y de lo agobiado que estás'. Ahora es para trabajar. Es como si yo llego aquí y entro en bucle por mi casa. Stop. Suficiente", soltó Galera.

Y para terminar el rapapolvo y dar definitivamente por zanjado todo ese asunto, aseguró: "He sido la primera en ir allí a ver qué te pasaba, pero ahora es momento de trabajar y de preparar la canción. Y no nos ven millones de personas, cielo. Bájale". Estas palabras de la directora llegaron poco después de ir a la Academia porque estaba preocupada por Cris, ya que este había empezado a llorar desconsolado tras verse superado por la falta de orden y limpieza en las zonas comunes. "Estoy desde el primer día recogiendo la mierda de todos. No puedo más, si esto no cambia me quiero ir", confesó a sus compañeros Martin y Juanjo.

Noemí, para calmar un poco a Cris, llegó a confesarle que lo entendía perfectamente, pero que ya no podía intervenir más tras el toque de atención que había dado al grupo. "El lunes, cuando os fuisteis a la gala, personas de producción subieron aquí, estaban horrorizados. He hecho muchas ediciones de este programa y nunca jamás me he encontrado algo así. Pero ya no es por vuestra convivencia, es que aquí viene gente a trabajar y vienen visitas. Estáis dando un ejemplo... de mierda. Yo ya he desistido y no sé cómo decirlo. Parezco un sargento, que estoy todo el día con el látigo", lamentó la directora de OT 2023.