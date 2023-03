Estos son los famosos que quiere entrevistar Broncano y se le resisten

El presentador de La Resistencia aprovecha la visita de la cantante Tini, acompañada en el público por De Paul, para invitar al deportista y a David Bisbal, quien ya se ha negado a acudir.

Tini Stoessel, cantante y actriz argentina, ha visitado por segunda vez La Resistencia. Y si en la primera sorprendió a todos, incluso a David Broncano, con su "regalo", en esta ocasión no iba a ser menos. En su primera visita al formato de Movistar Plus la artista llevó a su tatuadora de confianza para que tatuara un dibujo al presentador, al perder una apuesta. En la de este martes, la argentina acabó pintando las cejas de color rosa, poniendo como excusa el nombre de su disco, Cupido.

Y todo esto ocurría ante la atenta mirada de Rodrigo de Paul, quien estaba en el palco como acompañante de la artista. Broncano, al verlo allí arriba, pidió que le pasaran un micro para hablar con él y felicitarle por haber ganado el Mundial con la selección de Argentina. Pero no fue lo único que hizo, ya que aprovechó su "visita" para invitarle al programa y así entrevistarle; algo a lo que el futbolista accedió, a cambio de una fabada.

Los imposibles de Broncano: Gasol y Bisbal

Aunque, antes de invitar a Rodrigo de Paul a La Resistencia, Broncano ya había lanzado otra invitación. Todo sucedía por un comentario que había soltado Ricardo Castella, que hablaba de la "omnipresencia" de Pau Gasol en Movistar Plus. Así que, hizo una invitación, poco formal, al deportista: "¡Que venga Pau, que venga al programa! ¡Pau vente!", repitió. Pero ya, puesto a invitar a La Resistencia, Broncano no quiso perder la oportunidad de hacer un llamamiento a otro famoso al que quiere entrevistar en su sofá del Teatro Príncipe Gran Vía.

🇦🇷 Vente pronto, @rodridepaul, que la fabada cuando entra bien es ahora con frío. Y trae regalos para todos, que estás forrao joder!!@TiniStoessel pic.twitter.com/5tHY7QtQlg — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) March 7, 2023

Tini Stoessel colaboró con David Bisbal en una canción para la banda sonora de Tadeo Jones. Así que Broncano quiso conocer qué opinaba la cantante argentina sobre el almeriense. "¡Es divino! Él es muy amoroso", comentaba la artista, quien no pudo evitar preguntar por el motivo de esa cuestión. "Algo le pasa que no quiere venir", respondía el de Movistar, para después entonar el mea culpa: "Es un máquina pero no quiere venir. Puede que hiciera algún chiste con Bisbal. Igual teme que haga más chistes...", confesaba.

Po eso, Broncano le pidió a Tini Stoessel que fuese ella quien invitase al cantante andaluz y así convencerlo: "Bisbal si venís no te va a hacer ningún chiste que te haga sentir mal. Por favor vení que sos lo más talentoso que hay en el mundo", solicitaba la argentina, quien se llevó un enorme agradecimiento del equipo.