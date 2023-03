IlloJuan confiesa a Broncano lo que ha sacrificado para estar en La Resistencia

El youtuber y streamer malagueño, tras cancelar su anterior visita al programa de Movistar, se ha sentado por fin en plató del formato: "me he matado en el juego por venir aquí".

La Resistencia ha puesto el punto final a su semana con un esperadísimo invitado. Después de haber cancelado su visita en diciembre, teniendo que ser sustituido por Laura Escanes, IlloJuan, por fin, ha pisado el escenario del Teatro Príncipe Gran Vía donde tiene lugar el programa de David Broncano en Movistar Plus. El youtuber y streamer malagueño, considerado uno de los creadores de contenidos hispanos más conocidos e importantes del mundo, que ha ido creciendo en estos años, se ha enfrentado a la tirolina, a las preguntas clásicas del formato y a una entrevista al más puro estilo La Resistencia.

Pero IlloJuan no acudió solo. Al igual que haría en los Premios ESLAND 2023 celebrados en México, a los que fue con su pareja y con una horda de amigos, así se presentó en el plató de La Resistencia. "Con Omar Montes vinieron menos...", señalaba Broncano mientras miraba al palco donde estaban los invitados de su entrevistado.

Illo Juan "se mata" en un juego para ir a La Resistencia

En un momento de la entrevista, salió el motivo por el que el malagueño tuvo que "rechazar" la oferta de visitar La Resistencia, algo que hizo que confesara el sacrificio que había tenido que hacer para poder estar este jueves en el programa con Broncano. "¿Tú estarías jugando a los Squid Games ahora mismo?", preguntaba el presentador, siendo consciente de que IlloJuan estaría participando en Minecraft. "Me he matado [en el juego] por venir aquí. Ya estoy fuera. Iba a venir en diciembre, pero me dio un chungo y no pude acudir a vuestra cita", revelaba el youtuber.

→ @illojuan: "Me he matado por estar aquí"



Juan iba a venir en diciembre pero no pudo y ahora ha renunciado a los Squid Games para poder venir. De verdad que este gesto es de aplaudir. Gracias tío pic.twitter.com/1MLMDYzhAF — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) March 2, 2023

Como no podía ser de otra manera, IlloJuan no se iba a ir de Movistar sin contestar a las clásicas preguntas de La Resistencia. Así, sin ningún tipo de problema, el streamer malagueño confesó cuánto dinero tenía en el banco y las relaciones sexuales que ha tenido en el último mes. "Ahora tengo unos 200.000 euros porque estoy buscando casa. ¿Sexo? Poco porque mi señora vive en Madrid, yo en Málaga y subo poco, así que, en los últimos 30 días, unas siete veces", señalaba.