Arguiñano desvela el alimento perfecto para la operación bikini sin pasar hambre

El popular cocinero de Antena 3 revelaba a sus seguidores cuáles son los ingredientes de una nutritiva bebida, y fácil de preparar, para quienes están en proceso de adelgazamiento.

Aunque con las últimas lluvias vividas en los últimos días parezca que estamos más cerca del invierno que del verano, el periodo estival está prácticamente a la vuelta de la esquina. Y muchos han decidido empezar ahora la operación bikini. Perder esos kilos de más supone para muchos una rutina difícil y tediosos, sobre todo, para quienes nunca han estado a dieta o que, por el contrario, no suelen o no hacen nunca ejercicio. Pero si se quieren perder esos kilos ganados por culpa de los excesos, algo hay que hacer. Muchos cocineros, como Karlos Arguiñano, han recomendado recetas con las que iniciar nuestro camino hacia la pérdida de peso.

Existen una serie de alimentos que ayudan a adelgazar de forma saludable, que contribuyen a que perdamos grasa y ganemos músculo. Pero serán efectivos si desterramos esos otros alimentos que no nos ayudan a perder peso con garantías y de forma duradera para no recuperarlo a la primera de cambio. Así, bajo este contexto, el cocinero de Antena 3 no ha dudado en ayudar a sus seguidores en esta tarea tan complicada y pesada. Y, en lugar de "matar" de hambre a la audiencia de Cocina abierta, ha compartido una facilísima receta que te saciará.

Un batido para la operación bikini

Karlos Arguiñano siempre regala a su audiencia recetas únicas, ricas y fáciles de hacer. Una de ellas, además, encantará a quienes se encuentran en un proceso de adelgazamiento, en plena operación bikini. Un batido. Aunque parezca una tontería u obviedad, esta bebida hará que quien la tome no pase ni un poco de hambre. Y es que los batidos naturales son una alternativa muy recomendada para perder peso. En función de los ingredientes que se incorporen, se podrá conseguir ese efecto saciante que ayude a evitar picar entre horas. Hay muchas opciones saludables y que se pueden incorporar a la dieta en función de lo que quieras conseguir.

Pero la receta del chef más querido de Atresmedia es alternativa saludable, saciante y muy fácil de preparar porque lleva ingredientes tan comunes como manzanas, plátano o kiwi. Para hacer esta bebida, se necesitarán 2 manzanas, 2 kiwis, 1 plátano, el jugo de un limón, 700 ml de agua fría, 1 cucharada de miel y 2 hojas de menta. Una vez tengas todos los ingredientes, solo tendrás que pelar la fruta, echarla en la batidora y agregarle el zumo de un limón (o de medio, dependiendo de lo que te guste el sabor ácido). A esto se añade también la cucharada sopera de miel, que le aportará el equilibro perfecto de dulzura. Se añade el agua y las dos hojas de menta. Lo trituras todo hasta que la mezcla esté homogénea. Y listo.