Marisa Martín Blázquez se lleva una severa reprimenda pública de su jefa

Un imprevisto hizo que la colaboradora llegara más tarde a su asiento en 'Fiesta' pero la presentadora se quedó a gusto: "Tiene una cara de resaca que yo no sé si la había visto así"

El programa 'Fiesta’ lo dejó muy claro desde la semana anterior. El programa quería que los colaboradores que asistieran a la boda de Isa Pantoja y Asraf Beno acudieran al día siguiente del enlace, es decir, el sábado, al plató para contar todo lo que hubieran vivido en la ceremonia. Pero la hija de Isabel Pantoja pidió a todos sus invitados que disfrutaran del acontecimiento y no fueran a trabajar. Un dualidad de la que no todos supieron escapar.

La tertuliana Marisa Martín-Blázquez conseguía asistir a la boda de Isa Pantoja y Asraf con el consentimiento de acudir este sábado a ‘Fiesta’. No obstante, la colaboradora sufrió un percance y no llegaba a tiempo al programa de Telecinco. Así, Emma García se enteró en directo de que su compañera iba a llegar más tarde de lo previsto. Y le pegó un rapapolvo a su compañera antológico.

Marisa Martín Blázquez y Alexia Rivas desvelan en "Fiesta" la razón por la que Isa Pantoja y Asraf Beno echaron a Aneth de su boda.



"Por cierto, ¿dónde está Marisa? Porque Marisa ha estado en la boda y dijo que iba a estar aquí a las cuatro de la tarde", se preguntaba Emma al arrancar ‘Fiesta’. "¿Ha perdido el AVE? ¿Marisa Martín-Blázquez la profesional, la responsable, la puntual, la que hace todo bien, ha perdido el AVE?", preguntaba Emma García. "¿Esto no es una inocentada, no?", disparaba Emma García muy sorprendida sobre el motivo por el que su compañera no se había presentado en su puesto de trabajo.

"¿Pero qué ha pasado en esa boda para que Marisa pierda el AVE?», cuestionaba Emma. "A ver si va a ser Marisa a la que echaron", se escuchaba decir después a Mónica Vergara en alusión al polémico altercado de la boda que acabó con una invitada expulsada.

Tras ello, ‘Fiesta’ emitía un vídeo de Marisa Martín-Blázquez explicando que había perdido el AVE y por ello iba a llegar un poco más tarde de lo previsto al programa. "Tiene una cara de resaca, que yo no sé si la había visto así alguna vez", soltaba Emma a la vuelta del vídeo. Finalmente, a la vuelta de la publicidad, Marisa Martín-Blázquez aparecía sentada en el sofá junto a al resto de colaboradores de ‘Fiesta’.