El problema nasal de un soltero en 'First Dates' que pone en peligro su cita

No todo salió como Agustín esperaba que acudió al dating show de Cuatro en busca del amor, pero no tuvo suerte, pues vivió un 'tierra, trágame' que dejó perpleja a su acompañante.

De sobra es sabido por todos que en First Dates puede pasar de todo, pues quienes acuden al dating show de Cuatro, procedentes de cualquier punto de la geografía española, tienen una personalidad muy marcada, tanto para bien como para mal. Sara, por ejemplo, fue una de las protagonistas de la noche en el espacio de Mediaset. Esta mujer demostró tener mucha seguridad en sí misma y no dudó en reconocer que liga con facilidad. Pero quiso probar suerte en el programa de Carlos Sobera, a quien dejó muy claro que buscaba un hombre con carácter, fornido y que no fuese muy joven.

"A mí los jóvenes no me gustan para nada, porque no tienen ni idea de fo***. Perdonadme pequeñines, pero eso de 'Tengo dos por uno de 50', yo no lo quiero. Tienen que recorrer, tienen que aprender a fo***. Que, cuando lleguemos las maduritas, los encontremos ya hechos", le comunicó Sara al equipo de Mediaset. Esto hizo que el programa le preparase una cita con Agustín, un vigilante de seguridad con ganas de encontrar a una persona afín. Aunque al soltero le gustó su cita, Sara no sintió ese "flechazo": "Es un chico normal, pero no me ha saltado la chispa", resaltó la madrileña ante las cámaras del programa.

El moco de Agustín en Mediaset

Tras la breve presentación, ambos pasaron a una mesa para conocerse mejor. Durante la cena, Sara le contó a Agustín que alquila habitaciones a turistas en su casa. "He tenido de todo. He tenido 600 personas distintas en mi casa", confesó. Sin embargo, la madrileña reveló que nunca se ha sobrepasado con ninguno de sus invitados: "Jamás me he acostado con un huésped. Para mí es una norma. Sí que es cierto que alguno me ha gustado y he tenido muchas proposiciones", señaló la soltera. Por su parte, Agustín reveló a Sara que él no había tenido relaciones muy largas y que nunca estuvo casado. Una información que no gustó mucho a la de Madrid, pues pensó que no estaba suficientemente curtido: "Le falta mucho recorrido. Yo necesito a alguien experimentado, no a alguien que acaba de salir del huevo", afirmó.

Los intentos fallidos de un soltero de #FirstDates21D para controlar sus mocos: “Se le caía el moquete”https://t.co/1c07wWQydq — First Dates (@firstdates_tv) December 21, 2023

A esto, además, había que añadir que Sara no mostró demasiado interés por las distintas anécdotas personales que su cita le estaba contando. "No me está interesado nada, yo creo que se me tiene que notar. Necesito un chico más animado, más salado", reveló esta soltera ante las cámaras del programa. Pero aún había más, pues, para colmo, Agustín sufrió un vergonzoso momento por culpa de un moco. El soltero estaba un poco acatarrado y, constantemente, se limpiaba la nariz para que no se le cayese el moco. Sin embargo, Sara se percató de este incidente: "Se le estaba cayendo un moquete y yo no sabía si avisarle o no avisarle", declaró la soltera entre risas al equipo de Cuatro. Y, con todo esto, cuando llegó el momento de la decisión final, el vigilante de seguridad estuvo dispuesto a tener una segunda cita con Sara, quien le daría calabazas: "No tendría una segunda cita contigo porque necesito un hombre más potente. Te he visto muy agradable, pero yo necesito más fuego. Lo siento".