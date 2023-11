Cómo pasar de jugar en Primera División a liarla en 'First Dates' con tu cita

El ex futbolista del Atlético de Madrid ha acudido al programa de Carlos Sobera en busca de estabilidad y un desafortunado comentario ha provocado la reacción de su cita.

El programa First Dates sigue ofreciendo a la audiencia momentos sorprendentes. Esta vez el protagonista ha sido un ex futbolista del Atlético de Madrid que acudió al restaurante más famoso de la televisión para encontrar el amor tras «perder la ilusión por el fútbol». Se trata de Rufino Segovia, que llegó a jugar tres partidos con el primer equipo rojiblanco y que, posteriormente, prosiguió su carrera deportiva en clubes como el Rayo Vallecano o el Real Valladolid, entre otros.

Pero la popularidad no le ha llegado por su trayectoria profesional. La pasada noche, el soltero, actualmente asesor financiero, se citaba en el programa de Carlos Sobera con Alejandra, una bailarina natural de Perú que buscaba un chico con el que poder compartir experiencias. Cuando vio entrar a su cita, no sintió un flechazo instantáneo: "Es una chica muy mona, pero no entra dentro de mi prototipo", confesaba el madrileño al programa. Rufino se ha sincerado y ha asegurado que está buscando un cambio en su vida: "He tenido económicamente cosas buenas, pero en lo personal no tan buenas. Gracias al deporte no me ha ido mal la verdad, pero ahora busco más la estabilidad".

Un desafortunado comentario

La cita ha seguido su ritmo, pero se ha visto enturbiada cuando Segovia le preguntaba a Alejandra su edad, a lo que ella respondía que tiene 38. "Te cuidas bien. No te echaba yo 38", ha confesado el madrileño. A lo que la joven le ha respondido que “los negros tienen una ventaja en la piel”." No, no eres negra, eres mulata ¿no? Chocolate con leche", replicaba el invitado del programa de Mediaset.

Ya puedes ver #FirstDates8N online y completo en Cuatro 👇 https://t.co/36rjMwnHa3 — First Dates (@firstdates_tv) November 8, 2023

El comentario no ha gustado a su cita, argumentado que el término hace referencia a la mula: "No es una palabra bonita para gente afrodescendiente porque tiene una connotación de mula, de maltrato, de esclavitud. No voy a venir a cambiar la forma de hablar de la gente, pero siempre es bueno dejar algo para que aprendan", afirmaba Alejandra.

El ex futbolista, algo confundido, ha mantenido el tipo mientras Alejandra respondía a sus comentarios con una broma: «Ustedes nos colonizaron», en un afán de ensalzar su interés por la historia. «Me encanta aprender porque, si uno no sabe de donde viene, no sabe a dónde va», afirmaba. La noche ha seguido fluyendo en el restaurante de Cuatro en una animada conversación y pese a que, en un primer momento no despertó demasiado su interés, Alejandra ha conseguido conquistar a Rufino: «Lo que más me gusta de Alejandra es la energía que transmite. Me hace estar todo el rato contento», a lo que ella respondía «Me da buena energía, me parece una persona que vale la pena conocer».Finalmente, y a pesar de no haber empezado con buen pie, ambos se han dado una segunda oportunidad.