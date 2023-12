Lo que espera a la hija de Sonia Ferrer en redes aterra a su madre en Cuatro

La veterana periodista y presentadora acaba de protagonizar una sonada polémica en los maravillosos mares de Internet sin embargo ni Mediaset ni ella misma terminan de ver claro cómo acabará

Hace unos días y después de ver como Pamela Anderson acudía a unos premios británicos sin gota de maquillaje la presentadora española Sonia Ferrer decidió seguir los pasos de la famosa actriz internacional y emularla limpiándose el maquillaje en pleno directo.

Una iniciativa por la que la periodista recibió una verdadera tormenta de críticas en las redes sociales con mensajes de muy mal gusto que decían cosas como que "el pecho no es tuyo y vas de hialurónico hasta las trancas, eso sí, me quito el maquillaje. Os operáis hasta las ideas y luego queréis presumir de naturales".





Las críticas hacia Sonia Ferrer por fomentar "la cara lavada" se centraban sobre todo en el físico, en su edad y en su condición de ser mujer. Ante estos comentarios, la colaboradora de En Boca de Todos de Cuatro no dudó en comenzar la semana diciendo que lee las críticas y las recibe pero que no le afectan para nada y entiende que todo el mundo tiene derecho a expresar su opinión y aseguraba que ella no necesita bloquear a nadie.

Sin embargo, sí que hay algo que le preocupa y aterra seriamente. Y es que como madre, le inquieta la generación que llega detrás de ella: "No me preocupa lo que va a recibir mi hija cuando tenga mi edad, me preocupa lo que va a recibir en el momento que tenga una red social". Por eso, Sonia Ferrer reflexionó que si estas críticas en vez de tener 46 años, las recibe con 14 años, seguramente no habría sabido gestionarlo y le hubiese afectado mucho.

Reflexiones que dejaron K.O. al programa de Cuatro En Boca de Todos o al menos sus datos se quedaron congelados en los audímetros donde bajó al 5.2% de cuota de pantalla y 286.000 espectadores frente al 5.4% y 305.000 del día anterior.