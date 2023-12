Bronca de Carlos Herrera a Pablo Motos y Susanna Griso por la turné de Sánchez

“¿Para qué lleváis a este tío? ¿Para que os riña?”, señala el locutor de la COPE, que subraya que el presidente “no creo que se atreva a venir a que le entreviste y yo tampoco quiero”

La turné mediática que está realizando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, concediendo entrevistas en varios medios tras salir adelante la investidura y lanzarse su nuevo libro, Tierra Firme, y que ha tenido su colofón con el show que el presidente montó junto a Jorge Javier Vázquez, no ha gustado al conductor de Herrera en COPE, Carlos Herrera, que ha lanzado un duro discurso negándose a entrevistar al propio Sánchez, con recado a sus compañeros de profesión.

“Pedro Sánchez no va a venir nunca a este programa, primero porque no creo que se atreva, y segundo porque el que no quiero soy yo, porque no quiero que venga a mentirme y a insultarme”, subraya el locutor de COPE, que además lanza una pregunta a sus compañeros de profesión como Pablo Motos o Susanna Griso: “¿Para qué lleváis a este tío? ¿Para qué lo lleváis a Hormigueros, Espejos Públicos, a la primera, a la cuarta…? ¿Para qué os riña además? ¿Para qué os mienta y abochorne?”.

Carlos Herrera denuncia además que “en este mundo de Matrix en el que vivimos, Pedro Sánchez dice que la amnistía se hace por interés general y que irá muy bien como fueron los indultos ¿De dónde se ha sacado que los españoles apoyan los indultos? No puede mejorar la convivencia en España una medida que rechazan seis de cada diez españoles”.