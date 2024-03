Àngel Llàcer desvela y confirma los rumores de Bertín Osborne y Tu cara me suena

El jurado del famoso concurso de imitaciones de Antena 3 visitó "Espejo Público" e hizo una revelación sobre Bertín Osborne que confirma todos los rumores.

Bertín Osborne ha sido el protagonista de muchos programas de televisión desde hace varios meses. Primero por el nacimiento del hijo que tiene con Gabriela Guillén y posteriormente por las polémicas declaraciones que pronunció dejando entrever que se iba a retirar de la televisión porque estaba "hasta los huevos".

A pesar de esas últimas declaraciones de Bertín, donde amenazaba con su retiro de televisión, las semanas siguientes se rumoreó mucho sobre el posible fichaje del presentador en dos conocidos programas, "Masterchef Celebrity" de TVE y "Tu cara me suena" de Antena 3. Unos rumores que cogieron más fuerza al saber que Osborne tenía una oferta para participar en un programa que "consiste en cantar imitando a otros artistas" y que en los últimos días han sido confirmados.

Àngel Llàcer confirma los rumores sobre Bertín Osborne

Ha sido Àngel Llàcer, uno de los jueces de "Tu cara me suena", quien ha desvelado que el programa había estado trabajando en el fichaje de Bertín Osborne, confirmando así todos los rumores: "No sé si lo puedo decir o no, pero iba a ser concursante de 'Tu cara me suena'... Creo que tenía previsto venir a 'Tu cara me suena' y al final creo que no viene".

Ángel Llácer da el bombazo. "Bertín Osborne debia venir a TCMS, pero al final no sé que ha pasado..." pic.twitter.com/SfyX0X8u4w — TVMASPI (@sebas_maspons) March 8, 2024

Esas fueron las únicas palabras que Llàcer pronunció sobre ese tema, aunque fueron más que suficiente para confirmar todas las informaciones que varios colaboradores de televisión habían estado compartiendo desde hace semanas. Eso sí, lo que ha explicado Llàcer parece ser completamente verdad, porque Bertín ya no tiene la posibilidad de participar en el concurso ya que hace algunos días se anunciaron los nueve participantes de esta edición.

La temporada 11 de "Tu cara me suena" no contará con la presencia de Bertín Osborne, pero en su lugar hay otros nueve famosos que protagonizarán una gran edición. A los nombres ya conocidos de Raquel Sánchez Silva, Valeria Ros, David Bustamante, Miguel Lago, Raoul Vázquez y la presentadora de Drag Race, Supremme de Luxe, hay que añadir tres más, el del presentador Juanra Bonet, la cantante Conchita y la concursante de "Operación Triunfo 2018" Julia Medina.