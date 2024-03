Un giro inesperado altera los planes de Bertín Osborne sobre el bebé de Guillén

El artista, que declaró su intención de no asumir la paternidad de su séptimo hijo poco antes del nacimiento del bebé, se enfrenta de nuevo a una delicada situación.

Desde que hace unos meses se conociera que Bertín Osborne iba a ser padre de nuevo, su vida ha dado un giro de 180 grados. Sus controvertidas declaraciones cada vez que se ha pronunciado sobre el tema, han hecho que la expectación sobre esta nueva paternidad se acelere por momentos.

Sus palabras confirmaban que la relación con Gabriela Guillén no estaba del todo clara y él la consideraba simplemente una amiga especial, lo que justificó explicando que le había dicho que tenía dos opciones cuando se quedó embarazada: “tenerlo o no tenerlo” y negaba tajantemente que le hubiera intentando cazar.

Aún no conoce al bebé

Cuando nació el pequeño, a finales de diciembre, la relación entre ambos era inexistente. Apenas unos días antes del complicado parto de Guillén, en el que aseguró haber estado al borde de la muerte, Bertín Osborne aseguraba: "he decidido que no voy a ser padre, no quiero ejercer de padre. Si se confirma que es mío, yo ayudaré".

Dos meses después del nacimiento del niño, del que aún se desconoce su nombre, parece ser que la paraguaya ya habría presentado la demanda de paternidad contra el cantante para que se someta a las pruebas de ADN, para probar, como ha repetido desde que se quedó embarazada, que el ex marido de Fabiola Martínez sería el padre de su hijo.

Y aunque el presentador no habría recibido todavía la demanda, parece que los constantes problemas de salud que le persiguen desde que sufriera covid, le habrían hecho reflexionar sobre este tema, pues ayer mismo Paloma García Pelayo confirmaba en exclusiva en el programa Y ahora Sonsoles, que Bertín se encuentra mal de salud debido a que padece COVID persistente: "Está muy preocupado por cómo se encuentra", explicaba, anunciando una nueva recaída.

Paloma aseguraba también que el artista ha negado cualquier cambio de actitud, pero que habría tomado una importante decisión y sí se va a hacer la prueba de paternidad, pues ahora estaría dispuesto a tener relación con el niño si las pruebas de paternidad determinan que es su padre.