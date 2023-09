Se filtra la lista de concursantes de 'GH VIP' y chafa la sorpresa a Telecinco

El reality estrella de Mediaset regresa este jueves a la televisión después de muchos años y la cadena pretendía mantener el misterio de sus concursantes hasta esta primera gala.

La estrategia de Telecinco para el estreno de GH VIP este jueves se derrumbó. La cadena quería mantener el misterio de la identidad de sus concursantes para conseguir a enganchar a la audiencia, pero no ha podido ser así. El reality, con Marta Flich al frente de las galas y con Ion Aramendi en los debates, regresa a Mediaset después de muchos años de ausencia y con una casa totalmente renovada. El canal lleva casi desde inicios de verano anunciando este estreno, prácticamente sin dar detalles sobre esta nueva edición y ocultando los nombre de sus concursantes. Solo se ha conocido, oficialmente, la identidad del primer participante.

Eligiendo como escenario el FesTVal de Vitoria, donde presentaron algunos de los nuevos proyectos para esta nueva temporada, Telecinco anunciaba la participación de Sol Macaluso ante centenares de personas. En la Plaza de España de la ciudad, y con un confesionario portátil, los presentes fueron testigos de este anuncio, que hacía oficial el primer habitante de la casa de Guadalix. Así, la periodista argentina se convertía en la primera identidad revelada. Pero todavía quedaba una amplia lista de concursantes. La cadena de Fuencarral jugó con el misterio, dando pistas para que la audiencia intentase desvelar quiénes serán. Y si quería mantener esta intriga hasta la gala de la noche del jueves, la jugada le ha salido mal.

Estos son los concursantes de GH VIP

Dareol Rewind, un youtuber, publicaba un vídeo en su perfil de Youtube en el que anunciaba que la lista de concursantes se había filtrado. "Esta es la lista que se ha filtrado de la casa de Guadalix de la Sierra. Es una lista bastante realista. La filtración es fiable. A mí me faltan tres porque solo son trece. Me parece un casting bueno, decente, porque metes un poco de todo. Pero muchos de los que están ahí dentro de la lista no podemos conocerlos por su trayectoria", comentaba Dareol.

Según desvelaba este creador de contenidos, la lista de concursantes de la nueva edición de GH VIP es la siguiente: Sol Macaluso, Pocholo, Oriana Marzoli, Laura Bozzo, Carmen Alcayde, Jorge Brazález (ganador de Masterchef 5), Jairo Alonso (expareja de Isabel Díaz Ayuso), Cósima Ramírez de la Prada (hija de Ágatha Ruiz de la Prada), Julia Janeiro (hija de Jesulín de Ubrique), Alex Caniggia, Pelayo Díaz, Javier Yeste (Mr Gay España 2023) y David Lafuente (exmiembro del grupo musical Auryn). Sin embargo, uno de estos concursantes anunciaba en sus redes sociales que no formaría parte de GH VIP: "Muchas gracias por tantísimos mensajes de apoyo. Incluso de gente de los realities. Estoy de verdad muy asombrado", escribía David Lafuente en Instagram.

"Aunque muchos no lo entenderán, para mí entrar en ‘GH’ hubiese sido volver a mi infancia, tenía tantas ganas de saltar, gritar, reír, bailar, conocer… pero entiendo que hay perfiles mucho más fuertes y somos muchos", continúa con su mensaje. Con este mensaje da a entender que la productora y la cadena están poniendo toda la carne en el asador de cara al inminente estreno y que se han decantado por un rostro más potente. A pesar de la negativa de los superiores, David Lafuente no pierde la esperanza en volver a participar. "No pasa nada, la vida sigue y mis ganas también… ‘GH VIP 8’ te he rozado. Vamos a por el 9".