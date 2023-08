'GH VIP' tiene que dar explicaciones tras su vídeo "cutre" con Marta Flich

La cuenta oficial del reality de Telecinco en Twitter ha tenido que aclarar su última publicación con la presentadora después de los comentarios y críticas que ha recibido: "Decepcionante".

El próximo 14 de septiembre es la fecha que los seguidores y nostálgicos tienen apuntado en rojo en su calendario. Y es que, ese día será cuando la casa de Gran Hermano VIP, en su octava edición, vuelva a abrir sus puertas. El regreso del tan esperado reality a Telecinco está haciendo que la propia cadena se haya puesto las pilas para su promoción, recurriendo a cualquier canal posible, desde redes sociales hasta otros espacios de su parrilla, como en el programa de Sandra Barneda. Es más, se ha llegado a hacer un juego para que la audiencia adivine a tres de los concursantes a través de pistas. Por el momento, solo ha trascendido la posible participación de Laura Bozzo, presentadora peruana.

Pero nunca llueve a gusto de todos y, al parecer, las promociones que está realizando la cadena de Mediaset no está gustando mucho a los usuarios de X (antiguamente Twitter) que no han dudado en criticar en la popular red social la mala calidad del contenido promocional de GH VIP, asegurando que no está al nivel del cast que prometen. De hecho, la última publicación realizada en el perfil oficial del programa, en el que aparece su presentadora Marta Flich, ha tenido que ser explicada por el propio reality, recurriendo al humor.

El vídeo de Marta Flich para GH VIP

De todos los vídeos que se están publicando para promocionar el regreso de GH VIP, uno de los que más comentarios negativos ha recibido está protagonizado por su presentadora. "Doctor, a Marta Flich y a mí nos pasa esto. ¿Tenemos que preocuparnos?", podía leerse en el post que publicó el perfil de GH VIP desde su perfil de X. Se trata de un breve y sencillo sketch en el que la comunicadora está tan obsesionada con el regreso del reality que escucha la sintonía allá donde mire. Esto no ha gustado nada a los amantes del concurso, llegando a tachar esta promoción como "decepcionante" y "cutre".

Tan solo unas horas después de que se viralizara el vídeo, la cuenta oficial de GH VIP ha decidido responder, con cierto humor, aclarando algunos puntos de su estrategia comunicativa: "El primer vídeo, es contenido para redes", explican, en referencia al criticado clip. Junto a él, comparten otro vídeo, el cual sería una auténtica promo, como las que hemos podido ver con Matías Prats Jr., por ejemplo. Con ello, pretenden explicar, al más puro estilo Barrio Sésamo, la diferencia entre ambos tipos de contenidos a estas "contadísimas" personas. De hecho, han llegado a publicar una tercera imagen en la que aparecen, precisamente, Epi y Blas. Tras esto, algunos rostros más famosos de Mediaset como el Maestro Joao han querido apoyar esta ingeniosa respuesta del programa: "Buenísimo".