Cifuentes enciende TardeAR opinando de la 'guapura' de Sánchez: "Me da repelús"

El programa de Telecinco debatía sobre la "guapofobia" y en la mesa salía el nombre del presidente del Gobierno. La ex presidenta de Madrid lo dejaba claro y de paso piropeó a Frank Blanco.

La llamada "guapofobia" ha sido uno de los temas de debate de la mesa VIP de TardeAR durante este jueves y la verdad es que el asunto ha dado de sí. Se trata de un concepto que se refiere a la posible discriminación que pueden sufrir las personas atractivas principalmente por la envidia que pueden despertar. Y como decimos el espacio de debate ha tenido de todo: desde piropos a miembros de la propia mesa... hasta opinar sobre si el presidente del Gobierno es guapo o no.

Iván González, habitual colaborador del programa, ex tronista de Mujeres y Hombres y Viceversa y al parecer guapo reconocido abría la veda explicando que aunque el ser atractivo te abre muchas puertas también te cierra otras afirmando que ha perdido amistades y puestos de trabajo por ello. Susana Díaz, ex presidenta de Andalucía y colaboradora de esta mesa VIP, tomaba la palabra para hablar de los estereotipos de belleza y en ese momento Frank Blanco desataba la caja de los truenos metiendo en la ecuación a Pedro Sánchez.

"Mira por ejemplo en España, la factura que le ha pasado a Pedro Sánchez ser tan guapo que la gente no termina de tomárselo en serio", apuntaba el colaborador. El también presentador de TardeAR los viernes ponía así el capote a una Cristina Cifuentes que no ha podido entrar al trapo. "Ni me lo mientes", era la primera reacción de la expresidenta de la Comunidad de Madrid en el momento que comenzaba una pequeña discusión con Susana Díaz. "A ver, guapo es" le replicaba esta, recibiendo un "guapo te lo parecerá a ti" por parte de la exdirigente popular.

"Guapo es, lo que pasa es que yo me lo busqué con otro tipo de belleza", insistía Susana Díaz ante las sonrisas de la mesa. Comentario que Cifuentes no iba a pasar por alto para dejar claro que Sánchez no es para nada su tipo y añadía un detalle más: "Guapo a mí no me lo parece. A mí me da un poco de repelús". Ana Rosa Quintana también opinaba poniéndose del lado de Susana Díaz...aunque con un matiz importante: "Guapo es, ahora la que nos está liando también".

Cristina Cifuentes y su piropo a Frank Blanco

Mientras tanto, Cristina Cifuentes no cesaba en su empeño de dejar claro que el líder del PSOE no le parece para nada guapo y de paso lanzaba un pequeño piropo a su compañero de mesa Frank Blanco. "A mí me parece más guapo Frank que Pedro Sánchez", comentaba Cifuentes entre las risas del resto y recibiendo de respuesta un "hombre, faltaría más" del también presentador de Zapeando. Por su lado Manuel Díaz, 'el Cordobés', que había asistido desde un segundo plano a la escena, daba -nunca mejor dicho- la puntilla: "Aquí hay tema..." (en referencia a los piropos de Cifuentes a Blanco).