Tremendo ridículo de Pilar Rahola por su obsesión de atacar a Ayuso con su novio

A la colaboradora de 'Todo es mentira' hasta se le trabó la lengua cuando se dio cuenta de que lo que decía no tenía ningún sentido y ante un Alfonso Serrano, del PP, que le dejó muda.

Este miércoles una noticia saltaba a escena para disgusto de los detractores de Isabel Díaz Ayuso y que de un tiempo a esta parte han comenzado una campaña en los medios de comunicación contra la presidenta de la Comunidad de Madrid a raíz de las investigaciones de Hacienda a su pareja. Y es que, tal y como defendió la dirigente popular, la Agencia Tributaria pedirá que la Tesorería le devuelva a Alberto González más de medio millón de euros. Ayuso lo dijo y no la creyeron. Ahora se tragan sus palabras.

Y esto le ha pasado, casi literalmente, a Pilar Rahola. La periodista hizo el ridículo en Todo es mentira y hasta se le trabó la lengua al darse cuenta que lo que estaba diciendo no tenía ningún sentido y que respondía al simple hecho de atacar por atacar a la presidenta madrileña. Tanto fue así que Risto Mejide tuvo que echarle un capote, mientras Alfonso Serrano -secretario general del PP en Madrid- sólo tenía que señalar la pantalla con el titular de la noticia para dejar sin respuesta a la ex de ERC.

El programa vespertino de Cuatro trataba la noticia cuando Pilar Rahola preguntaba en varias ocasiones, en referencia a la noticia, “¿pero ella no mintió?”. Alfonso Serrano le pedía que desarrollara lo que estaba diciendo y principalmente en qué mentía Ayuso. En ese momento es cuando a Rahola se le complica el asunto y, literalmente, dijo lo siguiente: “Ella dijo que no había dicho…la pareja…que no había defraudado…no me acuerdo como fue la cosa”. Argumento devastador por su parte.

En esas intervino Risto: “Yo te ayudo. Que en realidad era Hacienda el que le debía dinero a él”. “Exacto”, reafirmaba al presentador Rahola intentando mostrar una seguridad inventada. Seguramente pocas veces se lo han puesto más fácil a Alfonso Serrano, que, un poco sorprendido, se limitó a señalar el titular del ABC que se podía leer bien grande en pantalla: “La Comunidad de Madrid anuncia que la Agencia Tributaria pedirá que la Tesorería devuelva a la pareja de Ayuso 552.000 euros”.