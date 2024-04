'La Promesa' podría recuperar a uno de sus personajes más queridos

El actor que lo interpreta confiesa que es más que posible su vuelta porque su personaje "aún tiene mucho que contar". Cuando se anunció su marcha los fans de la serie lo lamentaron.

Fue un gran shock para los fans de La Promesa cuando se anunció la salida de la serie de uno de los personajes más queridos a pesar de contar con un papel secundario. Se trata de Mauro, uno de los mayordomos de los marqueses de Luján y aprendiz de Rómulo (Joaquín Climent), que precisamente estaba preparando al personaje interpretado por Antonio Velázquez para ser el nuevo primer mayordomo. Sin embargo, sin aviso previo y sin esperarlo, Mauro anunciaba que se marchaba de palacio al haber encontrado otro trabajo mejor. Las redes ardieron con esta inesperada marcha que, eso sí, dejaba en el aire el futuro del personaje.

Pues bien, ha sido el propio actor el que ha confesado durante su participación en Aquí la tierra, también en La 1, que es probable que Mauro regrese a La Promesa cuatro meses después. El actor granadino acudía al espacio del ente público para hablar precisamente de la gastronomía de su ciudad natal y la presentadora del mismo, Mar Villalobos, no podía evitar hacerle la pregunta que muchos fans se hacen: “Te has ido y mi madre me ha dicho que te pregunte si vas a volver”.

Mauro, interpretado por Antonio Velázquez, en la presentación de 'La Promesa'.

Antonio Velázquez lejos de rehuir el tema confirmaba la buena noticia para los no pocos seguidores de la telenovela diaria de TVE: “Yo creo que Mauro tiene todavía mucho por contar en La Promesa, así que sí. Estoy en un proyecto personal mío, pero sí creo que Mauro puede volver”. Por lo tanto todo hace indicar que no era un adiós y sí un hasta luego por motivos profesionales del actor.

Ahora, en caso de confirmarse los deseos de Antonio Velázquez, solo queda ver qué trama le espera a Mauro a su vuelta a palacio, cuya primera etapa estuvo marcada sin duda por su relación con Leonor -interpretada por Alicia Bercán- la hija menor de los marqueses de Luján. Por el momento, aunque ha bajado un poco en audiencias, La Promesa se mantiene como uno de los principales éxitos de TVE, especialmente teniendo en cuenta que su emisión es diaria.