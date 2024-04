El enigmático mensaje del cantante de 'La Ruleta' con el que saltan las alarmas

Joaquín Padilla, quien pone voz cada día a los temazos del concurso de Antena 3, ha compartido en sus redes sociales una profunda reflexión sobre el futuro: "Cada día en la cuerda floja".

Todos nos hemos topado alguna vez, haciendo zapping a mediodía, con La Ruleta de la Suerte. Y es que, el concurso de Antena 3, presentador pode Jorge Fernández, es uno de los programas predilectos para miles de espectadores. Pese a que su dinámica no ha cambiado mucho con el paso del tiempo, manteniendo su esencia, los comentarios del público siempre acaban centrándose en el mismo objetivo: el músico del concurso Joaquín Padilla. El cantante saltó a la fama con su grupo Iguana Tango y, en especial, tras el lanzamiento de Te perdí, que estuvo sonando durante varias semanas en 2008.

Desde 2012, el vocalista participa en La ruleta de la suerte como cantante que acompaña a los paneles musicales, siendo un fijo durante más de una década. Eso sí, su fama y participación el espacio de Atresmecia ha sido muy comentada, pues los usuarios de redes sociales han sido muy críticos con él. De hecho, durante una ausencia de Padilla, los seguidores de La ruleta celebraron su sustitución. Jota Bejarano fue el cantante elegido, estrenándose por todo lo alto, cantando Tormenta sideral, de 84 y David Otero. "Has tenido un buen debut", señaló Jorge Fernández tras su interpretación.

La reflexión de Joaquín Padilla en redes

Pero Padilla no solo se dedica en cuerpo y alma a La Ruleta de la Suerte, donde lleva más de 10 años animando al público con su guitarra y su voz, recibiendo mensajes de cariño. El excantante de Iguana Tango tiene otros proyectos más allá de Antena 3. Joaquín tiene como pareja sentimental y profesional a Chus Herranz, con la que está casado y con la que comparte escenario en Entrelazados, el proyecto musical que tiene juntos. Sin embargo, donde más se le conoce es en el plató de La Ruleta, donde se complementa a las mil maravillas con el presentador, pese a todas las críticas que recibe a diario. "Hoy estaba a primera hora en el plató de @laruletadelasuerte cuando aún no había llegado nadie, ni el público, ni los concursantes, ni los chicos… y estaba pensando en todos estos años, algo que empezó como una aventura que no sabíamos la continuidad que iba a tener, y han pasado más de 12 años", empezaba diciendo en Instagram.

"La verdad es que lo pienso y todavía es difícil de asimilar. Doce años en un programa diario!!!!! Bufff. Es una verdadera pasada. Y siendo líderes de audiencia todos los días. Es increíble!! No puedo tener más que palabras de agradecimiento. Vuestra fidelidad es algo fascinante. Gracias, de verdad". Un mensaje de agradecimiento a los seguidores que cada día sintonizan el concurso. Sin embargo, el cantante también aprovechó ese altavoz para reflexionar sobre cómo ha llevado él estos años la fama que le ha dado el programa y los comentarios, no siempre buenos, que hay en redes sociales. "Está siendo un reto maravilloso, complicado a veces, pero muy gratificante. Cuando alguien como es mi caso viene tocar con su banda, durante años siempre tocas los mismos temas. Con Iguana Tango según sacábamos algún disco se incluían tres o cuatro canciones nuevas en el repertorio, pero básicamente siempre cantabas lo mismo, y además eran canciones hechas por ti, ajustadas a ti. Lo que hago ahora mismo es un verdadero juego de equilibrismo constante, cada día en el alambre, en la cuerda floja… y me encanta!! Sin duda está siendo un viaje muy enriquecedor, así que gracias por compartirlo conmigo!!", concluía.