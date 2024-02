Jorge Fernández avanza un cambio en La Ruleta de la Suerte y las redes aplauden

El veterano concurso de Antena 3, el programa más longevo de la cadena, ha sufrido este martes una pequeña gran revolución que ha causado importante revuelo entre los internautas.

Conmoción entre los seguidores de La Ruleta de la Suerte. El concurso diario de Antena 3, que pasa por ser el programa más longevo en la parrilla de la cadena de Atresmedia, ha sufrido un pequeño terremoto esta semana, una circunstancia que no ha pasado desapercibido para los cientos de miles de fieles del espacio ni, por supuesto, en las redes sociales.

El asunto es que este lunes, después de 12 años continuados de presencia, Joaquín Padilla no ha estado presente en el programa. Padilla, cantante en su momento del grupo Iguana Tango, es, desde hace todo ese tiempo, el responsable de los acompañamientos musicales de La Ruleta de la Suerte.

Y su participación no parece del gusto de la mayoría de los seguidores del concurso que, en diversas oportunidades, han elegido a Padilla como centro de las críticas. El caso es que unos y otros lo han convertido en un auténtico personaje, inherente ya a la propia de La Ruleta de la Suerte, casi al nivel de Laura Moure, encargada de ir descubriendo los aciertos de los concursantes.

Jota, el nuevo cantante, ha sido el encargado de sustituir estos días a Joaquín Padilla y parece que el cambio no se prolongará demasiado en el tiempo. "Va a estar unos diítas porque Joaquín no va a poder venir durante tres diítas, más o menos. Así que va a estar Jota acompañándonos, y te damos las gracias y la bienvenida con este fortísimo aplauso, muchísimas gracias", fueron las palabras con las que Jorge Fernández aclaró el notición del concurso.

¡Alucinante! Así ha sido el debut del nuevo cantante de @LaRuletaSuerte



No te pierdas su estreno en #LaRuletaDeLaSuerte https://t.co/zOcEp01oyO 🎶 — Ruleta de la Suerte (@LaRuletaSuerte) February 6, 2024

"Estoy mirando para allí arriba, y digo: 'Jo, Joaquín, vaya corte de pelo que te has hecho, ¿no? Que pelado te has pegado'. Pero no es Joaquín...", comentó el presentador justo antes de dar la bienvenida al nuevo de la clase. "Un auténtico honor estar aquí en La ruleta", respondió Jota.

Un primer vistazo a la respuesta de los usuarios de redes sociales podría traducirse por un apoyo casi masivo a la última incorporación en detrimento del veterano Padilla. "Menuda diferencia" o "por fin" fueron algunos de los comentarios que los seguidores del programa publicaron, pidiendo que el nuevo vocalista se quedara de forma definitiva poniendo la voz cantante en el concurso.

Solo diré una cosa. Hay cosas en este país que deberían ser sagradas y cambiar a determinadas personas públicas es un signo de desconfianza para el cliente. El cantante de la Ruleta de la Suerte de toda la vida (que es el de Iguana Tango) es como Joseba de Carglass. Insustituible https://t.co/RBr2hYdWdJ — The Sakhno Way (@ZZTOP__) February 5, 2024

Sin embargo, también ha habido voces que han lamentado un cambio tan traumático en La Ruleta de la Suerte.