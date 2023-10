Alfonso Arús raja duramente contra Neymar Jr. por su actitud: "Un gran fiasco"

El presentador de 'Aruser@s' se mostró muy duro en pleno directo de La Sexta con el exjugador del FC Barcelona por cómo se está comportando en la liga Saudí: "Es un fallo de principiante".

Arús ha empezado este lunes muy fuerte su matinal de La Sexta. El presentador de Aruser@s ha soltado una dura crítica a uno de los exjugadores del FC Barcelona, quien ahora está jugando en la Liga Saudí. Y es que, al parecer, el comportamiento de Neymar Jr. en Arabia Saudí no gusta nada al periodista catalán. De hecho, según Arús, la actitud del futbolista no es óptima desde que optase por cambiar de competición y probar suerte al igual que otros famosos jugadores. Tanto es así que no ha dudado en criticar duramente al brasileño con una contundente rajada.

'Se ha puesto de moda' en la Liga Saudí apostar por fichajes internacionales que ya estuvieron en la Liga española como Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Yannick Carrascoson o Neymar JR. Sin embargo, para este último, el cambio de competición al país árabe no le ha sentado del todo bien, tal y como aseguraba este lunes Alfonso Arús en su programa de La Sexta. "Cristiano Ronaldo salvó al Al-Nassr con un nuevo gol de penalti a falta de tres minutos para el final. Es su décimo tanto en la Liga Saudí", comenzó diciendo el hijo del presentador, Arthur Arús.

Arús critica la actitud de Neymar en Arabia

Para echar más leña al fuego, el hijo del presentador siguió señalando que "vamos con el Al Hilal, que ganó por 2 goles a 0, pero Neymar falló un penalti con empate a cero en el marcador. Aún no ha marcado pese a que su equipo es líder". Sería aquí el momento en el que Arús lanzase su dardo contra el exfutbolista del Barça y decir lo que piensa del brasileño: "Muy mal Neymar. Es un fallo de principiante". Y continuó la rajada con un: "Además, se le ve dando pasitos por el campo, con mucha incertidumbre, con muy poca confianza. Es un gran fiasco lo que se está viviendo en la Liga Saudí, con lo que se está viviendo con Neymar".

Para rematar, Arthur Arús nuevamente tomó la palabra y aclaró el motivo de la rajada de su padre. "Neymar en la Liga Saudí solamente lleva una expulsión y esto (hace referencia al penalti fallado). Así que podemos decir que el actual bagaje del brasileño en esta liga no es muy bueno", zanjó. Cabe señalar que el equipo al que pertenecer el brasileño ganó la Liga Profesional Saudí, además de ir líder del torneo. Pero Neymar Jr. no termina de atinar. El futbolista completó su cuarto partido con su nuevo equipo y el tercero como titular. Y por la liga local fue el tercero que disputó, dos veces desde el arranque.