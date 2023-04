Maxim Huerta, librero y presentador, de nuevo, tras el fracaso en À Punt

Tras la cancelación de 'Bona Vesprada', regresa a la televisión con un nuevo programa, 'La vida al Màxim', en el que entrevistará a famosos como Inés Ballester o Antonio de la Torre.

Las segundas oportunidades existen y ahora le ha tocado a Máxim Huerta. Uno de los rostros más televisivos de Mediaset, regresa a la televisión, pero no a Telecinco. Tras haber rechazo presentar el previo y el post del Benidorm Fest 2023 y después de la cancelación de Bona Vesprada en julio de 2022, el escritor vuelve a À Punt. En los últimos meses, el valenciano ha estado volcado en la apertura de su propia tienda de libros en Buñol, La librería de Doña Leo y en el cuidado de su madre. Y aunque no se ha alejado de las cámaras, no ha tenido mucha repercusión.

El presentador se dejó ver como invitado en Viernes Deluxe, Viajando con Chester o Las tres puertas, entre otros programas. Pero nada más allá. Ahora ha anunciado que vuelve a À Punt, la televisión autonómica valencia, con un programa para los sábados noche, con el que promete ofrecer "vivencias, historias personales, momentos íntimos y experiencias singulares, hasta ahora desconocidas, de los invitados en un plató de televisión que recrea la residencia del presentador".

El nuevo programa de Máxim Huerta en 'À Punt'

À Punt ha contado con el valenciano para un programa de entrevistas, La vida al Màxim, donde el presentador abordará distintos temas en un ambiente íntimo. Algunos de los invitados que se sentarán en él son el actor Antonio de la Torre, la actriz Ana Milán, la presentadora Inés Ballester, la actriz y colaboradora Bibiana Fernández, el cómico Josema Yuste, entre otros. Màxim Huerta será el anfitrión de una fiesta semanal que no sólo acogerá la persona invitada a visitar este espacio lleno de cámaras, una de las singularidades del programa, sino que por ella pasarán 100 figurantes, un auténtico. Una nueva experiencia en la cual acompañarán al valenciano tres personajes muy especiales: los actores Jau Fornés, Amparo Moreno y el vecino.

Pero claro, todo esto será posible gracias a un proyecto de seis meses en una localización de 930 m², de los cuales 372 m² son interiores. Para poder grabar este nuevo formato, se han utilizado 16 cámaras y 53 personas de equipo técnico, producción y contenidos. Este programa, además, quiere tener muy presente a la audiencia, ya que ellos serán quienes descubrirán cómo son los entrevistados cuando se olvidan de la cámara porque se encuentran como en casa, llegando a traspasar la cuarta pared. Esto último, precisamente, será uno de los valores de este innovador formato televisivo que llega a la televisión pública valenciana.