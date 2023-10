Las imágenes sobre su carrera musical que Pastora Soler sigue sin poder ver

La cantante sevillana acude a Más Vale Sábado con Boris Izaguirre y Adela González e impide que emitan unas traumáticas imágenes que acontecieron durante un concierto en 2014

Pastora Soler asistió a ‘Más vale sábado', el programa que presentan en los fines de semana de La Sexta Adela González y Boris Izaguirre en tándem. La cantante ha hecho un repaso de su dilatada trayectoria musical, con los momentos álgidos pero también con aquellos episodios menos felices que todos tenemos en la vida.

En el caso de Pastora Soler, en la memoria colectiva reside el terrible desmayo que sufrió en un concierto en Sevilla durante el año 2014. Un episodio de pánico escénico que le obligó a retirarse temporalmente de la música hasta que se encontró con fuerzas para regresar y ponerse de nuevo frente a su público sin tener esos ataques de ansiedad.

Pastora Soler para los pies a Boris Izaguirre por lo que se iba a emitir en ‘Más vale sábado’ . Por cierto en "Y AHORA SONSOLES" pasó lo mismo el viernes. pic.twitter.com/RMOnu15JK9 — TVMASPI (@sebas_maspons) October 8, 2023

Precisamente sobre ello se ha sincerado en el programa vespertino de La Sexta. Pastora Soler se ha sincerado sobre cómo afrontó esa despedida temporal, pero añadió prefiere no rememorarlo y mucho menos volver a verlo en televisión. Es por ello por lo que se ha puesto muy tensa cuando Boris Izaguirre iba a dar paso al vídeo que pretendía mostrar a los espectadores ese momento.

"No, te agradecería no ver las imágenes", ha exclamado de una forma muy cortante Pastora Soler. "Ese momento fue traumático", sentenció, lamentando así que el programa le hiciera ver ese duro episodio y rompiendo además con la escaleta planteada por el equipo. "Fue el desencadenante de no poder disfrutar en el escenario y de tener que dejar mi profesión", insistió.

Más persona y madre que artista

Este desmayo supuso un antes y un después en su carrera. Por eso, desde ese momento, ha buscado un equilibrio entre su vida personal y profesional, estableciendo un «orden de prioridades diferentes» tal y como ella misma ha declarado. "Ahora soy más persona y madre que artista", ha admitido. En ese sentido, Pastora Soler también confesó ante Boris y Adela González que el quedarse embarazada al poco tiempo le fue de mucha ayuda para superar el miedo escénico: "Me llené de luz y de vida. Vino mi Estrella a mi vida".