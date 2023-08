Ángel Expósito triunfa con su repaso a la doble moral del feminismo más extremo

El comunicador de COPE critica que se salga a la calle para protestar contra Rubiales pero no contra los violadores beneficiados por el sí es sí, el Tito Berni o por el mismo Pablo Iglesias.

El caso del polémico beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso durante la celebración del Mundial que consiguieron las chicas de nuestra selección ha provocado, como dice el dicho, ríos de tinta. Los medios se inundan de opiniones sobre el tema, tanto a favor como en contra. Bueno, en contra de lo sucedido está prácticamente todo el mundo, ya que es un hecho que Rubiales actuó como no debería hacerlo alguien en su posición. Critican más bien la politización y la doble moral del feminismo, considerando que también deberían salir a protestar por otros problemas que afectan a las mujeres.

Con esta opinión coincide Ángel Expósito, que ha dejado bien claro su enfado por esta doble moral del feminismo más extremista de nuestro país. El comunicador de COPE ha criticado sin pelos en la lengua que el feminismo proteste por este caso, lo cuál comparte, pero no por otros flagrantes casos como pueden ser los agresores sexuales beneficiados por la ley del solo sí es sí, el Tito Berni y sus fiestas con prostitutas o por las palabras del propio Pablo Iglesias, que en su día aseguró que "a Mariló Montero habría que azotarla hasta que sangrara".

Un montón de manifestaciones contra el machismo pic.twitter.com/Q954RLOSRi — Ángel Expósito (@ExpositoCOPE) August 29, 2023

"A nadie se le ocurrió montar una manifestación por aquello que dijo Pablo Iglesias de azotaría a Mariló Montero hasta que sangrara. ¿Se puede ser más zafio? Y le hicieron vicepresidente del Gobierno"

Además de esa referencia a las palabras del fundador de Podemos sobre la presentadora y ex mujer de Carlos Herrera, Expósito muestra su enfado porque las mismas personas que hoy protestan por el caso de Rubiales no lo hicieran por el del exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias Tito Berni. "Se podría montar una manifestación contra el Tito Berni y toda la banda de puteros que se iba de fiesta por los clubes y locales de Madrid".

Como no podía ser de otra forma, la ley del solo sí es sí y los beneficios que la norma de Irene Montero ha otorgado a más de mil agresores sexuales de nuestro país también hierve la sangre al presentador de 'La Linterna' de COPE. "Podríamos montar una por Comunidad. Con los dos últimos, los dos hermanitos que violaron a una niña de 17 años y que han sido beneficiados por el Supremo. O el de la semana pasada, detenido tras estar en la calle por la ley del solo sí es sí".

El primer caso mencionado por Expósito saltó esta misma semana. Gracias a la ley de Montero y compañía, estos dos hermanos que violaron a una joven de 17 años que habían contratado para cuidar al bebé de uno de ellos han visto reducida sus condenas de 14 y 7 años hasta los 12 y los 6. El segundo es de la semana pasada, justo en el aniversario de la aprobación de la norma. Mientras Irene Montero celebrara el aniversario en las redes sociales, un hombre de 58 años beneficiado por esta ley agredía e intentaba violar a una mujer de 50 años en Dos Hermanas, Sevilla.

Hablando MUY CLARO @ExpositoCOPE👇



🗣️ "No seamos cínicos, hay un montón de asuntos que merecerían una manifestación y los políticos ni mú"



🗣️ "Con Rubiales no hablamos ni de la amnistía ni de Otegi" pic.twitter.com/dl4xZSsNSL — Girauters 🇪🇸 (@Girauters) August 30, 2023

Rubiales, cortina de humo para no hablar de los pactos con Puigdemont y Otegi

Hay que remarcar que la crítica de Expósito es hacia esa doble moral: algunos casos sí, otros no. Sin embargo, esto no significa que le parezca bien lo que ha hecho el ya expresidente de la RFEF. Por ello, su discurso acaba haciendo mención al caso Rubiales. Eso sí, no se despide sin antes recordar que, más allá de que está mal, es una cortina de humo para no hablar de otros asuntos como que el futuro de España depende de los independentistas de Junts y ERC y los filoetarras de Bildu.

Pienso de Rubiales lo mismo que la inmensa mayoría de españoles: desde el pico hasta cómo se coge los huevos es repugnante. Pero no seamos cínicos. Hay un montón de asuntos que merecían otra manifestación o más y ni que ni mu. ¿Por qué? Porque con Rubiales no hablamos ni de la amnistía, ni de Otegi, ni de lo que se ponga por medio