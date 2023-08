Juanma Castaño y Lama sorprenden con su nueva versión por el beso de Rubiales

Los periodistas de COPE se vieron obligados a suavizar la opinión que, en un primer momento, dieron sobre el escándalo provocado por el presidente de la Federación.

La selección nacional de fútbol femenino ya cumple sus primeras horas en suelo español después de regresar desde las antípodas tras proclamarse campeona del mundo y horas más tarde después de la masiva fiesta con la que se recibió a las jugadoras y al equipo técnico en Madrid.

En la capital de España todo fueron bromas y risas, aunque, quien más, quien menos, le seguía dando vueltas a la actitud mostrada por el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, primero celebrando la victoria desde el palco con unos gestos lamentables y después, ya sobre el césped, plantando un beso en la boca a Jenni Hermoso que acabó provocando, incluso, las disculpas del propio dirigente.

Pero, curiosamente, no fueron esas las únicas palabras de disculpa que se escucharon ayer a cuenta del episodio protagonizado por Rubiales. Juanma Castaño, director de El Partidazo de COPE, también entonó el mea culpa por, a su juicio, no haber sabido entender la gravedad del acto del dirigente federativo, importancia que fue comprendiendo según iban pasando las horas. "Me toca dar explicaciones y no tengo problema en pedir disculpas", comentó el asturiano en torno a la medianoche.

"A partir del día de ayer veo las cosas de otra forma", prosiguió Castaño, "después de que compañeros hayan debatido que ese gesto fue más que un error sin importancia. Porque ese gesto fue más relevante de lo que fue, antes de que yo entrevistase a Rubiales". Precisamente fue en esa conversación con el periodista de COPE donde el presidente de la Federación insultó llamando “gilipollas” y “tontos del culo” a los que ya en esas primeras horas le estaban criticando duramente por su actitud frente a Jenni Hermoso.

"Disculpas por lo de ayer, espero que las acepten y espero que entiendan que el camino que elegimos a la hora de ver las cosas nos lleva al lugar en el que no debemos estar", terminó diciendo Castaño a sus oyentes de El Partidazo.

Otro que se vio obligado a pedir disculpas fue Manolo Lama. El periodista deportivo había sacado los pies del tiesto en ese mismo programa dominical de COPE al asegurar textualmente "yo creo que los que se cabrean es porque nunca les han dado un beso a ellas", lo que despertó el rechazo de la mayoría de sus compañeros de tertulia. "De verdad te están haciendo un tratamiento raro donde estás", le llegó a espetar Miguel Rico.

En este caso fue a través de Twitter donde Lama excusó su comportamiento y llegó a pedir disculpas a quien se hubiera sentido ofendido por sus palabras. "Respeto a todos los que consideran que el beso de Rubiales es un hecho muy desafortunado . Yo simplemente pienso que es un acto producto de la euforia y sin maldad. Pero España se ha convertido en un país de inquisidores… si piensas diferente te lapidan. Y pido perdón a todo-as aquellos que se hayan sentido ofendidos", escribió Lama en las redes.