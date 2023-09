Joaquín Prat desmonta la imagen amable del hijo de Teresa Campos y arde Mediaset

Desde que Gustavo Guillermo entró en la casa de GH VIP 8 poco después del fallecimiento de su "segunda madre" las opiniones están muy divididas en torno a su verdadera personalidad.

Aunque dentro de la casa de Guadalix tampoco está dando tantos contenidos como otros concursantes (que pregunten a Oriana, Luca, Jessica Bueno o Luitingo, por no hablar de Laura Bozzo o Karina), el caso es que Gustavo Guillermo está generando en GH VIP no pocos debates y culebrones del corazón por su relación con Las Campos.

Hasta ahora poco se sabía del exchófer, y "el hijo que nunca tuvo" María Teresa Campos, y más o menos lo que abundaba era una imagen amable de él.

Sin embargo, la opinión pública empieza a dividirse y no todo el mundo lo tiene tan claro, como se pudo ver este martes en el Vamos a Ver de Telecinco.

Y es que el concursante sigue hablando dentro de la casa de la presentadora y de su familia. Según señaló Adriana Dorronsoro, Gustavo "ya va cogiendo confianza y va contando a sus compañeros cómo se va sintiendo... no le gusta que le llamen el chófer traidor".

En una de sus charlas con Oriana, por ejemplo, se puede ver como el que fuera hombre de confianza de Campos durante más de 30 años se desahoga: "Me dijeron si me sacas una foto de María Teresa dentro de la habitación... no sé, me ofrecieron una pasta, ¡pero una pasta! Y le dije pero tú estás gilipollas".

También ha justificado sus dos entrevistas públicas alegando "hice dos exclusivas, una porque me lo pidió María Teresa Campos y la segunda también porque ella me dijo la gente tiene que saber cómo eres". Por otra parte, Gustavo dijo no aceptar las críticas a su pareja porque "se me acusó a mí y a mi chica de cosas muy graves, de que ella grababa conmigo... cuando Teresa se quedaba sola en verano y hemos ido a dormir con ella". Claro que también se mostró muy amenazante con "la persona que me hizo muchísimo daño, tengo información chunga sobre él. Pero yo voy a estar callado".

Tras escuchar a Gustavo Guillermo dentro de GH VIP, el plató de Vamos a Ver mostró división de opiniones. Bibiana Fernández le defendió: "Qué feo es llamar a alguien el chófer traidor".

Joaquín Prat y Alessandro Lequio creen que Gustavo Guillermo empieza a enseñar la "patita"

Sin embargo, el presentador Joaquín Prat no pudo evitar dar su opinión tras las confesiones a Oriana: "Yo estoy viendo que está empezando a asomar la patita". Una opinión que compartió Alessandro Lequio, "que diga que tiene información chunga sobre alguien está feo, de quien sea".

En resumen, parece que Gustavo Guillermo genera dudas pero no solo entre los tertulianos televisivos, sino entre los propios espectadores que este martes no acompañaron como otros días el Vamos a Ver de Telecinco. De hecho, bajó en los audímetros hasta el 10.7% de share y 457.000 espectadores, sus cifras más bajas desde hace más de un mes.